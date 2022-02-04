Чего ждать от второго и третьего "омикрона"

В Россию пришел "младший брат" "омикрона" - этот подвид получил кодировку ВА.2, а в Дании и Великобритании, где он был впервые выделен в декабре и массово распространился в январе, его назвали "стелс-омикрон", то есть "хитрый, невидимый". А все потому, что по заразности он опережает исходный штамм, и в то же время не все способы секвенирования могут его идентифицировать.

По мнению европейских ученых, "стелс-омикрон" в полтора раза заразнее своего предшественника. И к настоящему моменту случаи инфицирования им зафиксированы в Москве, Марий Эл, Ростовской области, Башкортостане, - сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Более того, специалисты, по ее словам, пристально наблюдают за еще одной, уже третьей по счету разновидностью "омикрона" - ВА.3, но этого пришельца в России пока не обнаружили.

Стоит ли опасаться второго и третьего "омикронов"? По предварительным данным, серьезной угрозы они не несут. Но, говоря об этом, специалисты обязательно подчеркивают слово "предварительно".

"По свидетельству наших датских коллег, этот подштамм не вызвал повышения детской заболеваемости и госпитализации в целом. К нему отнеслись так же, как к "омикрону", и с начала недели сняли все ковидные ограничения", - рассказал инфекционист, главный врач сети медицинских лабораторий "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. В этой лаборатории, как и некоторых других, уже начали выполнять тесты на "омикрон".

"Кроме того, по опыту Дании, где иммунизировано более 90% населения, видно: у привитых и переболевших новый подштамм больших проблем не вызывает. Его симптомы похожи на симптомы предыдущих штаммов. Конечно, желательно обратиться к врачу и пройти обследование, но ключевым фактором будет - иммунизирован человек или нет", - отметил Поздняков.

На сегодняшний день более поздние вариации "омикрона" зарегистрированы уже более чем в 20 странах. При этом в ВОЗ тоже заявляют, что "невидимый" "омикрон" столь же мягок, как и первоначальный. "Глядя на страны, где BA.2 доминирует, мы не видим более высоких показателей госпитализации", - сообщил доктор Борис Павлин, член группы реагирования ВОЗ.

В Роспотребнадзоре сообщили вчера, что наши эпидемиологи вооружены всем необходимым, чтобы отслеживать дальнейшую эволюцию коронавируса: в подведомственном ЦНИИ эпидемиологии разработана новая лабораторная методика, которая позволяет определять все три линии штамма "омикрон".

"Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени. Метод позволяет уже в течение нескольких часов получить достоверный результат. Новая методика будет использоваться для скрининговых исследований, что позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и реагировать на изменения эпидемиологической ситуации", - отметили в ведомстве.

Между тем

Эффективность вакцины "Спутник V" против среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев COVID-19 превысила 88% - это показали полугодовые наблюдения за привившимися вакциной Центра Гамалеи. Новые данные пострегистрационных исследований внесены в инструкцию по применению препарата. По данным третьей (пострегистрационной) фазы испытаний, эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелого течения COVID-19 составляет 91% для базового (уханьского) штамма. В условиях доминирования "дельта"-штамма эффективность вакцины несколько снизилась, но осталась достаточно высокой - 70,5%. "Таким образом, иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания", - отмечается в инструкции. В новой редакции документа рекомендуется применять эту вакцину, в том числе, людям старше 60 лет, которые ранее не были привиты и не болели COVID-19.