Новые законы о детях и молодежи: здоровье, выплаты и дешевая ипотека

Новости

Премьер Великобритании Джонсон объявил о новых назначениях 08:25
Британские врачи назвали ложный симптом “омикрона” 08:05
AP: Администрации США верят все меньше из-за лжи и ошибок 07:58
Врач Османов перечислил самые вредные алкогольные напитки 07:32
Новая Зеландия взяла первое золото в истории зимних Олимпиад 07:28
Валиева: Приятно, что американцы аплодировали после проката 07:18
Восемь человек погибли в результате схода лавин в Австрии 07:13
Пять сборных вышли в финал командного турнира фигуристов на ОИ в Пекине 06:22
Валиева выиграла короткую программу и вывела Россию вперед 05:58
Рядом с Сахалином в акватории Охотского моря произошло землетрясение 05:25
Посол Антонов: К 30 июня еще 28 российских дипломатов покинут США 05:20
Джонсон поздравил королеву Елизавету II с 70-летием правления 04:36
Биолог Скулачев предупредил об ускоренном старении организма при COVID-19 03:50
Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: У детей постковидный синдром бывает редко 03:19
В Подмосковье пропал бывший заместитель министра юстиции РФ Ялунин 02:42
Посол России в Вашингтоне Антонов назвал новые санкции США неизбежными 02:25
В Канаде автомобиль въехал в толпу противников коронавирусных ограничений 01:47
В Марокко умер упавший в 32-метровый колодец мальчик 01:17
Два гола Жиру обеспечили победу "Милана" над "Интером" 00:40
Онлайн-трансляция мужского скиатлона на Олимпийских играх 00:20
Захарова отметила отсутствие реакции Госдепа на публикацию Bloomberg 05.02.2022
Ле Пен пообещала французам выход из НАТО в случае ее избрания президентом 05.02.2022
Посол России в США Антонов назвал безобразием публикацию Bloomberg о "вторжении" 05.02.2022
Эмир Кустурица пообещал содействовать деятельности РГО в мире 05.02.2022
Посол РФ Антонов: США пытаются свести все международные проблемы к Украине 05.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
06.02.2022 07:00
Рубрика: Власть

Новые законы о детях и молодежи: здоровье, выплаты и дешевая ипотека

Текст: Алена Ларина, Светлана Песоцкая, Юлия Потапова, Анна Скрипка, Татьяна Тюменева
В Белгородской области ввели жесткие меры, чтобы пресечь распространение в регионе такого вида детской токсикомании, как сниффинг. В Петербурге подросткам запретили посещать кафе. В других регионах России позаботились о доходах и жилье для студентов.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Чистые вдохи

Депутатский корпус Белгородской облдумы поддержал законодательную инициативу уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области Галины Пятых. И в регионе запретили продажу несовершеннолетним газовых зажигалок, баллонов и других приспособлений, в которых есть сжиженный газ.

Фото: Toxitz/istock
Регионы продолжат борьбу с токсикоманией

Депутаты изучили ситуацию и отметили: популярность сниффинга (вид токсикомании, при которой используют газ) растет среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Опасное увлечение "вдохами" уже привело к многочисленным жертвам: у детей развиваются нарушения деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной систем, а также сердечные аритмии, которые представляют угрозу вплоть до внезапной остановки сердца.

Депутат Ольга Ткаченко отметила, что подобные нормы прорабатываются уже и на федеральном уровне, но более чем в двух десятках регионов они приняты раньше.

Помимо запрета, для продавцов товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, установили штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей - для физлиц, от 10 до 20 тысяч рублей - для должностных, от 30 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц.

Туда не ходи - болеть будешь

В Петербурге несовершеннолетним запрещено ходить в кафе, а старшеклассники переведены на дистанционное образование. Эти и другие меры введены из-за ухудшения эпидобстановки и на основании предписания главного государственного врача по Санкт-Петербургу.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Петербурге разрешили закрывать больничный дистанционно

Со 2 по 13 февраля учащиеся с 7 по 11 классы переведены на дистанционное обучение. Очное посещение кружков в школах этой категории также под запретом. Что касается итогового сочинения (изложения), то оно допускается в очном режиме, но при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Также на этот период всем несовершеннолетним запрещено посещать кафе (за исключением точек общепита на вокзалах, в аэропортах и самих школах). Что касается магазинов, то дети могут входить только в аптеки и продовольственные точки.

На это время под запрет попали и спортивные занятия (за некоторым исключением, связанным с профессиональными занятиями спортом).

Будут ли продлены ограничения дальше - пока неизвестно. Все будет зависеть от эпидситуации.

Деньги за ковид

В Кузбассе работа студентов-медиков, которые в период пандемии COVID-19 вместе со старшими коллегами оказывают помощь пациентам, будет оплачиваться.

Обновленный региональный закон "О здравоохранении" устанавливает меры социальной поддержки для студентов вузов и колледжей, проходящих в феврале-марте 2022 года практическую подготовку. Тем, кто получает высшее образование, установлена выплата в размере 11,5 тысячи рублей, а учащимся учреждений среднего профобразования - 8 тысяч рублей за каждый месяц работы.

Жителям Кузбасса результаты ПЦР-тестов на COVID-19 сообщает робот

Студенты старших курсов лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов Кемеровского государственного медицинского университета помогают бороться с коронавирусом с самого начала распространения инфекции.

Как только нагрузка на персонал в больницах и поликлиниках стала расти, туда почти сразу же отправились волонтеры. И в ноябре-декабре 2021 года более 800 студентов университета прошли практику в 50 медицинских организациях 22 населенных пунктов области. Материальную поддержку им оказал университет.

И тогда, и особенно сейчас, когда учреждения здравоохранения перешли на усиленный режим работы, без участия студентов обойтись сложно. Они помогают принимать и осматривать пациентов, оформлять документы и проводить вакцинацию. А еще - вести информационную работу по телефону. Ребята выполняют и обязанности операторов круглосуточной единой службы "122".

"Практика помогает нам увидеть работу врача изнутри, перенять опыт, узнать структуру организации и специфику деятельности, облегчить труд наших уважаемых коллег", - отметила студентка медицинского университета Юлия Ильгашова.

Квадраты для отличников

В Ростовской области выпускники вузов с красным дипломом смогут купить жилье в ипотеку всего под один процент годовых.

Ежегодно в регионе более шести тысяч молодых людей оканчивают высшие учебные заведения на отлично. Инициаторы проекта рассчитали, что примерно 40 процентов из них могут изъявить желание купить квартиру с помощью ипотечного кредита.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Программа льготной семейной ипотеки привела к росту рождаемости

Цель нововведения - не только удержать талантливую молодежь на Дону. Как считают в органах власти, реализация идеи принесет экономические выгоды бюджету. Ведь выпускники-отличники быстро трудоустраиваются, многие из них раскручивают свои бизнес-проекты, открывают собственное дело, а это налоги в региональную казну.

В этом году претендовать на поддержку смогут выпускники прошлого и этого года. "Далее планируем включить в программу тех, кто выпустился в 2020 и 2019 годах", - уточнил председатель комитета заксобрания по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков.

О других региональных законах читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России ЦФО Белгородская область СЗФО Санкт-Петербург СФО Кемеровская область ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Посол России в Вашингтоне Антонов назвал новые санкции США неизбежными
Захарова отметила отсутствие реакции Госдепа на публикацию Bloomberg
Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19
Биолог Скулачев предупредил об ускоренном старении организма при COVID-19
В Подмосковье пропал бывший заместитель министра юстиции РФ Ялунин
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах