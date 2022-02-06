В Роспотребнадзоре объяснили отмену карантина после контакта с больным COVID

За счет распространения "омикрона" коронавирус приобретает черты сезонной ОРВИ, а судя по статистике, отсроченная госпитализация при диагнозе COVID-19 не растет. В связи с этим и было решено отменить обязательную самоизоляцию для граждан, которые контактировали с заболевшими коронавирусом.

Об этом в эфире "России 24" рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная. По ее мнению, Россия постепенно переходит к стабилизации ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, и во многом это происходит именно за счет распространенности "омикрона".

"Контактные лица, конечно, должны соблюдать масочный режим. В общественных местах нужно заботиться и о других, потому что риски, в принципе, какие-то существуют, но они достаточно низкие. Это [решение] позволяет контактным лицам продолжать работу или учебу, а если развиваются случаи заболевания, то [надо] изолироваться, вызвать врача и проводить лабораторное исследование", - пояснила Пшеничная.

Эксперт напомнила, что Россия в части отмены карантина для контактных лиц идет по тому же пути, что и другие страны - ЮАР, Дания, Великобритания. Во многом отмена самоизоляции стала возможна благодаря достаточно хорошему уровню коллективного иммунитета, заключила Наталья Пшеничная.

Обязательная самоизоляция для людей, которые контактировали с заболевшим COVID-19, отменяется с 6 февраля по всей России, документ об этом Роспотребнадзор опубликовал накануне. Кроме того, предполагается, что переболевших коронавирусом будут выписывать с больничного без обязательного отрицательного ПЦР-теста, если лечение заняло более семи дней.