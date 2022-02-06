Звезда "Пацанов" сыграет в новом фильме Гая Ричи

Новозеландский актёр Энтони Старр, известный как Хоумлендер из сериала "Пацаны", присоединился к касту нового фильма Гая Ричи "Переводчик". Об этом сообщает Deadline.

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