Звезда "Пацанов" сыграет в новом фильме Гая Ричи

Фото: kinopoisk.ru
Новозеландский актёр Энтони Старр, известный как Хоумлендер из сериала "Пацаны", присоединился к касту нового фильма Гая Ричи "Переводчик". Об этом сообщает Deadline.
Главную роль сыграет Джейк Джилленхол. Также к касту присоединились Дар Салим ("Преисподняя"), Александер Людвиг ("Голодные игры"), Джейсон Вонг ("Джентльмены"), Бобби Шофилд ("Не дыши 2"), Шон Сагар ("Джентльмены") и Эмили Бичем ("Круэлла").
Напомним, в процессе создания фильма участвует российская компания "Кинопоиск".