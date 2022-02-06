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Звезда "Пацанов" сыграет в новом фильме Гая Ричи

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    06.02.2022, 19:07
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новозеландский актёр Энтони Старр, известный как Хоумлендер из сериала "Пацаны", присоединился к касту нового фильма Гая Ричи "Переводчик". Об этом сообщает Deadline.

Главную роль сыграет Джейк Джилленхол. Также к касту присоединились Дар Салим ("Преисподняя"), Александер Людвиг ("Голодные игры"), Джейсон Вонг ("Джентльмены"), Бобби Шофилд ("Не дыши 2"), Шон Сагар ("Джентльмены") и Эмили Бичем ("Круэлла").

Напомним, в процессе создания фильма участвует российская компания "Кинопоиск".

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