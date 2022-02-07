Как защитить покупателя в пандемию и после нее

Более 400 тысяч исков в год подают в суд обиженные на торговлю, производителей или сферу услуг потребители. Пандемия ковида стала тормозом в одной из самых активных отраслей судебного сутяжничества, и количество исков упало в два раза - до 200 тысяч, но и этого немало. Защита прав потребителей требует законодательной и институциональной модернизации, главный вывод, который делают эксперты, отмечая 30-летие принятия в России закона о защите прав потребителей.

- Наверное, нет другого такого закона, который бы так внимательно и целиком читали в России, - считает председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ, - статистика запросов в поисковых системах вот уже много лет свидетельствует, что это самый популярный закон в стране. Любое столкновение с некачественным товаром или услугой заставляет обращаться к нему.

Но за 30 лет очень многое изменилось. В частности, появилась цифровая экономика, стала нужна защита прав потребителя, а также экспертиза отзывов и рекомендаций в интернет-пространстве.

По словам Петра Шелища, сейчас в Госдуме прошло первое и готовятся ко второму чтению два важных правительственных законопроекта, связанные с защитой прав потребителей. Один из них конкретизирует недопустимые условия договоров с потребителями. Например, в нем, в частности, говорится о недопустимости навязывания потребителю приобретение каких-то товаров как обязательное условие для приобретения других товаров, а также навязывания дополнительных услуг. В договорах не могут быть ограничены права потребителя, установленные законом о защите этих прав. Законопроект дает и потребителю, и предпринимателю очень отчетливое понимание, ущемляются в той или иной ситуации права потребителей или нет.

А второй законопроект предлагает дополнить закон большим пакетом поправок, и в том числе целой новой главой - об онлайн-урегулировании потребительских споров. "Людям не хочется решать свои проблемы с исполнителями услуг исключительно в судах, - говорит Петр Шелищ, - что-то отправлять по почте или идти к кому-то лично с претензией. Все можно сделать онлайн, особенно в сфере электронной торговли". По его словам, также в Госдуму может быть внесен проект закона, подготовленный Роспотребнадзором и содержащий большой пакет модернизирующих поправок. Одним из самых принципиальных моментов такой модернизации, в частности, является приведение других законов в соответствие с законом о защите прав потребителей.

Например, это нужно сделать в отношении Воздушного кодекса, пока позволяющего существенно снижать нормы материальной ответственности перед потребителем за несвоевременную доставку багажа или задержку рейса. Та же самая история и с законом о долевом строительстве. Новый законопроект предусматривает, что нормы других законов могут давать потребителям дополнительные права, но не могут преуменьшать то, что записано в законе о защите прав потребителей. Новые законопроекты определят норму гарантийного срока: если уж он установлен, то должен быть годовым. В них также должен быть установлен и срок службы, важный, например, при приобретении квартир. Сейчас пока квартиры покупают, исходя из цены квадратного метра и не оглядываясь сроки службы домов.