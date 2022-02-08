Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта

Порядок дистанционного оформления больничных листов будет действовать до 15 марта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он введен для того, чтобы людям с легким и средним течением коронавируса не требовалось посещать поликлинику.

"При первых симптомах болезни граждане могут обратиться на горячую линию "122" или в колл-центр поликлиники, где специалисты окажут дистанционную консультацию и оформят больничный лист", - рассказал глава Минздрава на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Они же могут назначить лечение, выписать электронный рецепт или оформить доставку лекарственного препарата.

"По прошествии недели в случае выздоровления больничный лист будет дистанционного закрыт и передан в Фонд социального страхования. Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта", - отметил Мурашко. Если же у пациента и через семь дней сохраняются жалобы, повышенная температура, кашель и другие симптомы, то врач может продлить больничный или назначить госпитализацию пациента.