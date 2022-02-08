Эпидемиолог Пшеничная рассказала, может ли "омикрон" выполнить роль "живой вакцины"

У заболевших "омикроном", даже в легкой форме, появляются антитела к короновирусу SARS-CoV-2, но насколько длительной будет эта защита еще предстоит выяснить. Об этом в интервью "РГ" сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

Влияет ли течение болезни на длительность иммунитета и его интенсивность? Если человек легко переболел "омикроном", он будет защищен от коронавирусной инфекции, и не станет ли так активно распространившийся вирус "живой вакциной", если им переболеет большинство населения?

Наталья Пшеничная: Антитела после "омикрона" появляются, дней через 10 они уже есть, это легко увидеть, сделав соответствующие тесты. У некоторых пациентов к этому моменту есть не только антитела IgM, которые организм вырабатывает в острый период болезни, но и обеспечивающие долговременную защиту IgG. Поэтому можно сказать что иммунный ответ возникает очень быстро, и даже при легком течении инфекции.

А насколько он будет длительным, стойким, говорить рано - пока просто нет таких данных. Я думаю, что и в случае с "омикроном" все будет подчиняться общим закономерностям реагирования организма на SARS-CoV2. То есть на полгода этого иммунитета хватит. А дальше, если снова придет новая мутация, чего никто не исключает, вероятнее всего она уже не будет такой же опасной, как вариант "дельта". Это снова будет более мягкий вариант для организма.

Новый коронавирус уже пошел по пути эволюции, характерном и для других известных коронавирусов, которые носят сезонный характер. Они, кстати, тоже пришли к нам из мира животных.

Полное интервью профессора Натальи Пшеничной читайте в ближайшем номере "Российской газеты".