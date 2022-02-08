Эпидемиолог Пшеничная рассказала о влиянии прививки на лонг-ковид

В некоторых случаях коронавирус может оставаться в организме пациента, перенесшего коронавирусную инфекцию, - это может объяснять возникновение состояния лонг-ковида, при котором у пациента еще на много месяцев сохраняются такие симптомы, как слабость, сниженная работоспособность, когнитивные нарушения, могут выпадать волосы и т.д. Есть данные, что прививка против коронавируса, проведенная уже после болезни, помогает быстрее справиться с лонг-ковидом. Об этом в интервью "РГ" рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

"В силу некоторых причин, например, особенностей иммунной системы заболевшего, коронавирус или его фрагменты могут надолго оставаться в его организме, внутри клеток или на их поверхности, и продолжать воздействовать на иммунную систему и после острого периода заболевания, - рассказала Наталья Пшеничная. - В результате иммунная система реагирует на это присутствие, что проявляется в росте не только иммуноглобулинов G, но и иммуноглобулинов М. И это говорит о том, что воспалительные процессы в организме сохраняются".

Конечно, все эти механизмы нуждаются в дополнительном изучении, также продолжается исследование, насколько велик риск, что коронавирус провоцирует возникновение аутоиммунных заболеваний, - отметила эксперт.

"Все это продолжает изучаться, но вирус в этом плане действительно коварен", - подчеркнула Наталья Пшеничная.

Она также рассказала об интересном исследовании, выполненном совместно в Британии и США. "Ученые изучали влияние вакцинации на людей, перенесших коронавирусную инфекцию, у которых оставались симптомы лонг-ковида и постковида, - сообщила Пшеничная. - Оказалось, что в половине случаев в течение месяца после прививки их состояние улучшалось. То есть вакцинации помогала справиться с лонг-ковидом".