Пшеничная: При "двойном" заражении COVID и гриппом чаще требуется стационарное лечение

При заражении двумя инфекциями - коронавирусом и гриппом - велик риск тяжелого течения заболевания, требующего стационарного лечения. Об этом в интервью "Российской газете" сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

Есть риск заразиться сразу двумя вирусами? Да, сейчас, когда наблюдается подъем распространения гриппа на фоне продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции, такой риск достаточно высок, считает профессор Пшеничная.

"Таких случаев было достаточно много прошлой зимой, когда фиксировался подъем заболеваемости гриппом. Конечно, есть они и сейчас, - отметила эксперт. - Такие пациенты обычно попадали в стационар, потому что заболевание у них протекало тяжело".

По словам Пшеничной, для того чтобы выявить таких пациентов, нужно одновременно протестировать их на грипп, и на COVID-19. В рутинной амбулаторной практике сейчас тестируют чаще всего только на коронавирус. Но если пациент поступает в стационар, в среднетяжелом или тяжелом состоянии, то, конечно, там ему проводят полный спектр анализов, и выявляются такие случаи сочетанной инфекции. Поэтому такие случаи фиксируют на этапе стационара, - сказала Наталья Пшеничная. - Такие случаи не редкость и не сенсация. Публикации на эту тему были и у британцев, и у ученых из ОАЭ. Так что не только наши наблюдения, но и международный опыт подтверждает: COVID плюс грипп протекает тяжелее, риск летального исхода у таких пациентов значительно выше".

Пшеничная также отметила, что более защищены те люди, кто вакцинировался и от COVID-19, и от гриппа.

Полное интервью профессора Натальи Пшеничной читайте в ближайшем номере "Российской газеты".