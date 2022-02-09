Что убивает "омикрон"

Суперзаразный "омикрон" продолжает распространяться по стране. И хотя карантинные меры смягчили, нужно беречься, чтобы не заразиться. Как это сделать? "РГ" - Неделя собрала ответы специалистов на самые злободневные вопросы.

Какими средствами лучше дезинфицировать руки? И почему недостаточно их мыть с мылом?

Врачи заметили: инфекция, вызванная "омикроном", нередко начинается с воспаления слизистой глаз - конъюнктивита. Это означает, что вирус проник в организм через глаза - и, следовательно, рекомендация следить за стерильностью рук остается актуальной. Эксперты говорят, что тщательного мытья рук с мылом (даже обычным, не бактерицидным), в принципе, достаточно, если делать это регулярно и обязательно после посещения общественных мест. Но и антисептик стоит иметь при себе - им можно воспользоваться, если нет возможности помыть руки.

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору правильного антисептика.

Все кожные антисептики в России проходят государственную регистрацию по результатам исследований в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. Поэтому, если продукт качественный и допущен к продаже, у производителя должно быть свидетельство о госрегистрации. Номер свидетельства указывается на упаковке. Проверить соответствие можно в едином реестре на сайте Роспотребнадзора (недобросовестные фирмы иногда дают ложную информацию).

В инструкции к средству указывается, как его применять. Если написано, что препарат обладает "широким антимикробным действием" или "применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции" -значит, этот продукт как раз то, что нам нужно во время эпидемии.

Если в инструкции фигурируют только бактерии, то антисептик для борьбы с вирусом не подойдет.

Иногда производители оформляют упаковку некорректно. Например, если на этикетке написано, что антисептик "убивает вирус SARS-CoV-2", то это обычный маркетинговый ход. Если производители указывают, что средство направлено на профилактику именно коронавируса, они должны иметь соответствующее подтверждение от ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В инструкции по применению производитель приводит расширенный перечень микроорганизмов, против которых работает антисептик.

Кожные антисептики имеют разный состав - могут содержать четвертичные аммониевые соединения, производные гуанидинов, различные спирты. Для защиты от коронавируса подходят спиртосодержащие средства - содержание этилового спирта должно быть не менее 60-70%, а изопропилового спирта - не менее 60%. Допускается в составе и смесь спиртов. В этом случае концентрация должна быть не менее 60%, и следует обращать внимание, чтобы эта концентрация была "по массе".

Чтобы эффективно защитить себя от вируса, нужно знать, какое количество антисептика наносить на руки, сколько по времени нужно ждать, чтобы он сработал. Эти данные также указаны в инструкции.

Любые дезинфицирующие средства сушат кожу рук. Поэтому злоупотреблять обработкой не нужно. Если вы работаете из дома, не пользуетесь общественным транспортом, нет необходимости в постоянной обработке рук. Но нужно проявлять осторожность, если вы работаете с наличными деньгами, звоните по общественным телефонам, пользуетесь на работе общим компьютером, ездите в метро, на автобусах и маршрутках. В таких случаях желательно обрабатывать руки регулярно.

Какие правила нужно соблюдать, если в доме больной коронавирусом?

Те же самые, что при любой респираторной инфекции: частое проветривание помещения, влажная уборка и увлажнение воздуха, дезинфекция общих мест пользования и поверхностей (дверных ручек, пультов и т.д.)

Акцент

"Задержанная" смерть

Известный эпидемиолог Михаил Фаворов проанализировал данные по смертности от COVID-19 в странах, где доминирует "омикрон". Эксперт предупреждает, что уровень летальности у заразившихся этим штаммом вдвое ниже, чем при "дельте", но остается значимым. "Посмотрел по ряду стран, где "омикрон" заканчивает вспышку. Везде одна картина: при падении заболеваемости есть четкий рост смертей. Показатели погибших все равно не достигают уровня "дельты" в 2%, но близки к 1%", - сообщил Фаворов на своей странице в FB. (Для сравнения: смертность от осложнений гриппа меньше 1%.)

Объясняется эта статистика, по мнению специалиста, тем, что происходит "накопление тяжелых из огромного числа больных и их "задержанная" смерть к концу вспышки". При этом Фаворов не исключил, что есть и другие факторы, которые пока "неочевидны".