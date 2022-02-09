Эксперт Горелов: При "омикроне" человек может быть заразным до симптомов

Зараженный "омикроном" человек может стать опасным для окружающих еще до появления у него симптомов. Об этом заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ТАСС.

По словам эпидемиолога, дело в том, что этот штамм очень быстро внедряется в организм.

"Пациент становится опасным уже за 1-2 дня до появления симптомов, то есть, по сути, через день после встречи с "омикроном" он становится источником для окружающих", - сказал Горелов.

Специалист добавил, что инкубационный период "омикрона" составляет около трех дней.

По мнению Александр Горелова, в России на долю этого штамма приходится около 70% случаев заражений коронавирусом.