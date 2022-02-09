Эксперт рассказал, как вернуть прежнюю физическую форму после COVID-19

Тренированные люди знают, что обычно тело "помнит" о физических упражнениях и нагрузках. Если, к примеру, человек занимался спортом в детстве и юности, то если он вновь возвращается к тренировкам, тело быстро наращивает те мышцы, которые уже были натренированы.

Если человек "выпал" из привычного спортивного режима на время COVID-19, то организм также может "забыть" о физических привычках. Как помочь ему вспомнить их, рассказал в интервью радио Sputnik диетолог, врач спортивной медицины Александр Бурлаков.

Дело в том, сказал эксперт, что во время заболевания врачи рекомендуют воздерживаться от физических упражнений. Собственно, и сам пациент вряд ли имеет силы что-либо делать.

"При возвращении к обычной жизни человек может субъективно почувствовать, что у него больше болят мышцы. Тело может банально забыть, какие ощущения бывают от спорта", - говорит Бурлаков.

Для восстановления прежней физической нагрузки врач советует для начала просто гулять на свежем воздухе, как минимум 45 минут в день. 300 минут физической нагрузки в неделю является рекомендованной нормой Всемирной организации здравоохранения. Легкая прогулка по силам любому.

После того, как организм привыкнет к 30-минутным прогулкам, можно дополнить свои занятия дыхательной гимнастикой. Это улучшит физическую работоспособность и поможет адаптироваться к дальнейшим нагрузкам после перенесенного заболевания.

А когда прогулки и дыхательная гимнастика станут для организма простым делом, можно начинать и силовые тренировки.