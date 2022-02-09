Топ-5 обязательных к посещению достопримечательностей Калининграда

Самый западный регион в последние годы стал открытием для сотен тысяч россиян. Рассказываем о главных достопримечательностях Калининграда, позволяющих составить впечатление о городе и гарантирующих эффектные фото.

В Кафедральном соборе захоронен Иммануил Кант, и это главная точка притяжения для туристов со всего света. Фото: Светлана Песоцкая / РГ

Кафедральный собор XIV века на острове Канта и Рыбная деревня

Готическая громада собора - основная "открыточная" достопримечательность Калининграда, его символ. Главный храм Восточной Пруссии начал строиться в 1333 году. Он был разрушен в ходе ковровой бомбардировки Кенигсберга в августе 1944 года английской авиацией и восстановлен только в 2005-м.

Собор известен всему миру, потому что у его стены в 1804 году был захоронен знаменитый "кенигсбергский мудрец" - философ Иммануил Кант, основоположник немецкой классической философии. В самом соборе есть музей философа, в собрание которого входят экспонаты, связанные с его жизнью и научной деятельностью, с историей Кенигсберга-Калининграда.

Здесь можно провести полдня: территория бывшего острова Кнайпхоф, когда-то плотно застроенная, сейчас превращена в парк скульптуры, а в самом соборе и вокруг него проводится множество разнообразных экскурсий. И обязательно нужно послушать уникальный соборный орган - один из крупнейших в Европе. Здесь ежедневно проводятся органные мини-концерты - в 12, 14 и 18 часов, эти 40 минут потрясающей музыки под высокими сводами оставят незабываемые ощущения у человека любого возраста. Но в связи с большим количеством желающих лучше озаботиться предварительным заказом билетов на сайте собора.

Остров Канта соединен мостиком со второй по популярности туристической локацией - Рыбной деревней. Этот стилизованный квартал с отелями, ресторанами и кофейнями на месте бывшего рыбного рынка Кенигсберга, хоть и новодел, но очень удачно вписавшийся в городской ландшафт. Отсюда отправляются туристические кораблики по реке Преголя, и нередко мягкий климат позволяет совершить водную экскурсию даже зимой.

Музей Мирового океана

Это крупнейший комплексный морской музей страны, а в числе его экспонатов - корабли: настоящая дизельная подлодка, легенда отечественного научно-исследовательского флота "Витязь", с которого впервые в мире измерили глубину Марианской впадины, "Космонавт Виктор Пацаев" - последний из знаменитой советской "звездной флотилии", обеспечивавшей испытания и полеты космических аппаратов, последний в России плавучий маяк "Ирбенский"... Музейную набережную исторического флота видно издали, а над ней высится огромный застекленный земной шар - будущий музейный корпус "Планета Океан".

Можно просто прогуляться мимо этих кораблей по набережной и увидеть множество уникальных экспонатов под открытым небом (это бесплатно!). Но стоит посетить и внутренние экспозиции на кораблях и в корпусах музея.

Ни один другой морской музей страны не может похвастаться такой коллекцией, как Музей Мирового океана. Фото: Светлана Песоцкая / РГ

Музей янтаря

Это единственный музей "солнечного камня" в стране. Вам сюда, если вы хотите узнать больше о балтийском самоцвете, "золоте Балтики", увидеть инклюзы - застывших в янтарных саркофагах мух или комаров, которые пили кровь динозавров десятки миллионов лет назад, а еще - самый крупный в России янтарный самородок весом более четырех килограммов, янтарные украшения - от эпохи неолита до современных дизайнеров.

Побывать здесь стоит даже ради самого здания музея - он расположен на берегу живописного озера Верхнее, которое само по себе городская достопримечательность, в фортификационной башне "Дона" середины ХIХ века - типичном образце оборонительной архитектуры Кенигсберга.

В Музее янтаря хранятся главные природные сокровища региона. Фото: Валерий Сомкин / РГ

Исторический район Амалиенау

"Старого города", который надеются найти в Калининграде многие туристы, здесь нет в силу исторических причин: центр был разбомблен в войну и заново отстроен в советское время. Но кварталы исторической застройки местами сохранились. Один из таких - Амалиенау (ныне улица Кутузова и ее окрестности), когда-то фешенебельный район Кенигсберга, застроенный в конце XIX века виллами по индивидуальным проектам. Живописные дома, аллеи, круговые площади-скверы, изогнутые улочки, продуманное озеленение - здесь оживает довоенный город. А если пойти на пешеходную экскурсию-прогулку с гидом, можно узнать о самых интересных виллах, большинство из которых построены по проектам одного из самых известных архитекторов Восточной Пруссии Фридриха Хайтманна.

Оборонительные сооружения Кенигсберга

Уникальная часть городского пейзажа - остатки второго вального оборонительного обвода города-крепости, который образовывали городские ворота вместе с башнями, бастионами, редюитами и другими укреплениями. Значительная часть их сохранилась: оборонительная казарма "Кронпринц", башни "Врангель" и "Дона", Астрономический бастион, а также семь ворот, большинство которых сегодня можно рассмотреть снаружи и внутри. Во Фридландских, Королевских, Фридрихсбургских и Бранденбургских воротах - музеи, в Закхаймских - арт-пространство, в Росгартенских - ресторан.

Не меньше впечатляют и мощные форты, кольцом окружившие столицу Восточной Пруссии в XIX веке, - 12 больших и три малых. Сегодня музеефицированы и доступны для туристов два из них: форт N 5 Король Фридрих Вильгельм III - филиал областного историко-художественного музея с интересной экспозицией и форт N 11 Денхофф, который выкупил частный владелец и превратил в один из самых популярных туристических объектов региона.

Бранденбургские ворота — одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда. Фото: Елена Нагорных / РГ

Топ-5 достопримечательностей Калининградской области

1. Куршская коса.

2. Курортные города Светлогорск и Зеленоградск.

3. Балтийск и Балтийская коса.

4. Поселок Янтарный и янтарный комбинат.

5. Советск (бывший Тильзит) и мост Королевы Луизы.