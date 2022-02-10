Гериатр Ткачева: COVID-19 усиливает риск раннего старения

Коронавирусная инфекция запускает в организме воспалительные процессы, которые приводят к раннему старению. Это подтверждено исследованиями и наблюдением за состоянием COVID-пациентов, которое проводится в Российском геронтологическом научно-клиническом центре РНИМУ имени Пирогова. Об этом рассказала на брифинге директор центра, главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, профессор Ольга Ткачева.

"Мы смотрим маркеры старения - у пациентов с коронавирусной инфекцией они повышены, их уровень действительно меняется. Это говорит о том, что COVID-19 запускает в организме воспалительные процессы, которые приводят к раннему старению, - пояснила Ткачева. - Но мы пока не знаем, что будет дальше, возможно, после выздоровления эти процессы приостановятся. Во всяком случае, говорить сейчас, что, заболев COVID-19, мы быстро станем стариками и вымрем, - неправильно. Это, конечно, не так".

Тем не менее риск более раннего возникновения заболеваний, ассоциированных с возрастом, действительно усиливается.

"COVID-19 может увеличить риск развития болезни Альцгеймера. Морфологическое исследование тканей мозга умерших от коронавирусной инфекции показало: у них был нарушен обмен тау-белка. И это настораживающий фактор, поскольку такие же процессы лежат в основе развития болезни Альцгеймера", - рассказала профессор.

О том, что COVID-19 негативно влияет на когнитивные функции, говорят такие симптомы, как "туман в голове" - когда у больных нарушается память, проявляется заторможенность реакций, они жалуются, что им труднее мыслить, нарушается сон, нарастает депрессия - все это указывает на угнетение функций головного мозга, отметила Ткачева. В то же время она подчеркнула, что COVID - "удивительно вариабельное заболевание", протекающее у разных пациентов с разной степенью тяжести и широким разбросом клинических проявлений.

И до пандемии, подчеркнула Ткачева, специалисты говорили об эпидемии деменции, болезни Альцгеймера. Например, опыт страны долгожителей Японии показывает, что после 80 лет нарушения когнитивных функций наблюдаются уже у каждого второго человека.

Сложность в том, что диагноз в большинстве случаев ставится довольно поздно, а ранние проявления болезни (нарушения памяти, изменения характера) сам пациент и его родные чаще всего списывают на возраст.

"Если применить данные о заболеваемости деменцией в развитых странах к России, можно предположить, что у нас более миллиона людей с деменцией. И в 70% случаев это Альцгеймер. Это проблема, которая требует решения", - подчеркнула Ткачева.

Она уточнила, что болезнь Альцгеймера все еще относится к числу неизлечимых, хотя разработки препаратов продолжаются. "Но мы можем отодвигать начало заболевания, занимаясь профилактикой, потому что нам известны факторы риска его развития. Если бороться с факторами риска, можно отодвинуть начало проявлений заболевания на годы. И коронавирус, это уже ясно, является одним из факторов риска развития Альцгеймера", - заключила Ткачева.