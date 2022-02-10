В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест

Точность результата тестирования на коронавирус во многом зависит от того, насколько правильно был взят биоматериал - мазок из носоглотки пациента. В Роспотребнадзоре назвали несколько важных правил, которые нужно соблюдать перед сдачей анализа.

Брать мазок рекомендуется не раньше 3-4 часов после последнего приема пищи.

Коронавирус SARS-Cov-2 живет внутри эпителиальных клеток. Для ПЦР-исследования важно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. Во время еды и питья нарушается верхний слой эпителиальных клеток во рту, на миндалинах и глотке. В мазке, взятом сразу после еды, может оказаться недостаточное количество инфицированных клеток, и тест даст ложноотрицательный результат.

Перед сдачей мазка нельзя полоскать горло, пользоваться каплями, спреями, антисептическими таблетками и пастилками, а также пить алкогольные напитки.

После применения подобных средств количество вируса на слизистой снижается, и увеличивается вероятность получения ложноотрицательных результатов ПЦР-теста.

Не рекомендуется перед сдачей теста чистить зубы и наносить декоративную косметику (губную помаду, блеск для губ).

Причина все та же: применение любых очищающих средств для полости рта снижает количество вируса в получаемом мазке. Что касается помады или блеска - они могут случайно попасть в образец биоматериала при заборе мазка и исказить результаты анализа.

В Роспотребнадзоре также пояснили, как правильно должен проводиться мазок: его берут из зева и из носоглотки. "Входными воротами для вируса SARS-CoV-2 являются верхние дыхательные пути. После попадания на слизистые носо- и ротоглотки (зева) вирус начинает размножаться в эпителиальных клетках. Поэтому в конце инкубационного периода и в первые дни клинических проявлений наиболее информативными являются мазки именно из этих областей. Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.