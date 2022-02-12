Мишустин направил 400 млн рублей на изучение "омикрона"

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил более 400 миллионов рублей на проведение генетического анализа нового штамма коронавируса "омикрон". Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот геноварианта штамма.

Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тысячи проб.

"Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации", - ранее заявил председатель правительства.