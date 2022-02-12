Ученые подтвердили высокий риск сосудистых катастроф после COVID-19 даже у молодых

Более того, риск был повышен даже у тех, кому было меньше 65 лет и у кого отсутствовали факторы риска, такие как ожирение или диабет.

"Неважно, молоды вы или стары, неважно, курили вы или нет. Риск налицо," - цитирует издание авторов исследования, проведенного в Вашингтонском университете в Сент-Луисе.

Выводы ученых основаны на анализе обширной базы данных историй болезни более 150 000 пациентов, которые выжили не менее 30 дней после заражения COVID-19 в сравнении с двумя группами людей, которые не встречались с инфекцией: группой из более чем пяти миллионов человек во время пандемии, и группой той же численности, данные о здоровье которых были взяты за 2017 год, то есть до распространения SARS-CoV-2.

У людей, перенесших COVID-19, в течение года после заражения резко возросло частота сердечно-сосудистых заболеваний - ученые установили возникновение или прогрессирование 20 таких патологий. Так, вероятность инсульта у них была на 52% выше, чем у современной контрольной группы, риск сердечной недостаточности увеличился на 72%. У пациентов с тяжелым течением заболевания, которым требовалась госпитализация, вероятность будущих сердечно-сосудистых осложнений ожидаемо была выше, но даже люди, которые лечились амбулаторно, подвергались более высокому риску многих заболеваний.

Исследователи предупредили, что медицинские работники во всем мире должны быть готовы к тому, что численность сердечно-сосудистых заболеваний серьезно увеличится. Органы здравоохранения должны быть готовы к вызовам, связанным с последствиям пандемии.