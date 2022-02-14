Разработан детектор коронавируса для ранней диагностики COVID-19

Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса - технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. С помощью детектора диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания. Изобретение запатентовано в Роспатенте. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Чувствительность теста и быстрота проведения анализа - это важнейшие требования к диагностическим системам. Новая разработка ЦНИИЭ в полной мере отвечает этим требованиям, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию материала (увеличения числа копий НК фрагмента вирусного генома), другие, белки CRISPR/Cas, ответственны за распознавание последовательности мишени (то есть фрагмента генома SARS-CoV-2). Именно эти белки и направляющие РНК, специфичные к фрагменту генома вируса SARS-CoV-2, делают данную систему ультрачувствительной, реагирующей на минимальную концентрацию вируса, и позволяют in vitro выявлять даже единичные копии его РНК в любом биообразце", - пояснили в ведомстве.

Благодаря высокой чувствительности новой технологии стало возможно выявлять заболевание на самой ранней стадии.

Как пояснил один из авторов технологии, заведующий лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИ эпидемиологии Александр Тюменцев, предложенная технология может стать основой диагностической системы, позволяющей быстро получить результат прямо у постели больного. Такая тест-система не требует высокотехнологичного оборудования и не требует высоких затрат.

В перспективе новая технология на основе системы CRISPR может быть использована для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных диагностических систем нового поколения, в том числе для определения вновь возникающих инфекций.