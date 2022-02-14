Врачи обнаружили необычный симптом коронавируса у детей

Коронавирусная инфекция у несовершеннолетних может протекать по необычному сценарию. Вместо кашля и повышения температуры, юные пациенты могут сталкиваться… с сыпью. Об этом сообщает Санкт-Петербургский государственный педиатрический медуниверситет на основе данных о клинических случаях, с которыми пришлось за последнее время работать сотрудникам лечебного учреждения.

В частности, врач-дерматовенеролог университета Елена Манылова столкнулась с необычной сыпью у 13-летней пациентки. Поначалу девочка и ее родители были уверены, что имеют дело с кожным заболеванием и обратились к дерматологу. Пациентке в поликлинике был поставлен диагноз "аллергический контактный дерматит", но лечение, которое предложил врач, не помогало, а состояние школьницы ухудшалось.

Так девочка попала на больничную койку в Педиатрический университет. Сыпь на тот момент стала выглядеть совсем уж подозрительно, врачи описывали ее как "двухконтурные мишенеподобные элементы с синеватым центром и ярко-розовым ободком". На ладонях были пузырьки, они доставляли юной пациентке множество неприятных ощущений.

Пытаясь понять, какой же недуг сразил девочку, врачи начали подробно расспрашивать юную пациентку обо всем, что могло бы иметь отношение к ее болезни. И выяснилось, что высыпания на коже у школьницы начались, когда дома все заболели коронавирусом. Мама, папа и бабушка отчаянно кашляли и температурили, но школьницу коварный вирус будто бы не брал. Взрослые списали то, что девочка не кашляет, на силу юного организма и не стали делать ей ПЦР.

Врачи СПбГМУ решили проверить эту версию, школьница сдала тест на антитела и он подтвердил, что девочка все же переболела коронавирусом, несмотря на отсутствие привычных симптомов. На основании полученных данных девочке скорректировали схему лечения с учетом перенесенного заболевания, назначили антибиотики и противовирусную терапию, а также физиотерапию. Спустя десять дней сыпь прошла.

По данным Елены Маныловой, это не первый случай постковидного дерматоза, с которым столкнулись врачи СПбГМУ. Он может выражаться как в сыпи, так и в выпадении волос. Причина - поражение капилляров. Сейчас специалисты университета систематизируют все данные о подобных проявлениях коронавируса. В институте лечат детей, но по оценкам эксперта, проблемы с кожей после коронавируса могут настигать и взрослых, причем, достаточно часто. Елена Манылова говорит, что столкнуться с ними может каждый пятый пациент, перенесший COVID-19.