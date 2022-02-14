Как фильтровать информационный шум, связанный с COVID-19 и не только

В цифровую эпоху довольно легко потеряться в массиве информации. Сейчас большинство людей проводит многие часы своей жизни в интернете, по сути, в физически несуществующем мире. Если ваш смартфон постоянно уведомляет об увеличении экранного времени, а вы, заходя в Сеть, через полчаса понимаете, что просматриваете совсем не ту информацию, что планировали, возможно, пора задуматься. Что делать с информационным шумом и надо ли с ним бороться, рассказал "РГ" екатеринбургский психолог Илья Шибаев.

- Мы живем во времена, когда люди хотят "все и сразу", боятся чего-то не успеть, не узнать, не увидеть. Быстрое развитие технологий попросту не позволяет нам сконцентрироваться, не дает возможности делать фокус на чем-то одном. Проблемы чаще всего возникают на фоне попыток "переработать" нужную (например, планы на день) и не нужную (ленты в соцсетях, stories) информацию. В голове возникает путаница. Наш мозг перегружен бесконечным потоком данных. Из-за этого могут развиваться различные фобии (страх не увидеть чью-то историю, не прочитать свежие новости, не оставить комментарий). Страх остаться без интернета и телефона, скорее всего, сейчас является преобладающим, потому что человек сразу же теряется и не знает чем занят свой досуг, - говорит психолог.

Сейчас все в той или иной степени зависят от информации, но проблема в том, что ее слишком много.

- Чем чаще мы находимся в пространстве информации из вне (интернет, телевизор, газеты), тем чаще попадаем под воздействие так называемого информационного шума, мы начинаем прокручивать в голове то, что увидели, прочитали, услышали и начинаем эти ненужные нашему мозгу сведения перерабатывать и воспроизводить в голове. Это как постоянно повторяющаяся в голове песня, которую мы услышали где-то и не может перестать ее мысленно "петь", - продолжает Илья Шибаев.

Тема информационного шума сильно ощущается в условиях распространения коронавируса. В чрезвычайных ситуациях люди склонны к резким перепадам настроения и принятию решений в состоянии, когда эмоциональные реакции преобладают над рациональными. Способность мыслить и поступать обдуманно ослабевает и тогда, когда человек, попадая в толпу, заражается настроением массы. Законы поведения толпы применимы и к интернет-сообществам.

Как быть, если люди в Сети сеют панику или наоборот призывают игнорировать меры по борьбе с COVID-19?

Илья Шибаев: Нужно осознанно относиться к рекомендациям, которые нам дает система здравоохранения и стараться их придерживаться.

Как правильно фильтровать информацию?

Илья Шибаев: Желательно искать только нужное и не отвлекаться на иные уловки, которые завлекают нас. Например, если нам нужен рецепт блинов, то не нужно прыгать по ссылкам где указан новейший рецепт плова. Нужно учиться выдержке. Необходимо четко понимать, для чего нам нужна это информация и что мы будем с ней делать.

Нужно постоянно сомневаться в сведениях, несколько раз убеждаться в их достоверности. Сомнения в получаемой информации могут нам помочь развивать критическое мышление и дают нам лишний повод задуматься, нужна ли эта она нам.

Как развить критическое мышление?

Илья Шибаев: Для этого необходимо выполнять по одной задаче в день - например, затеять уборку в доме. Такие задачи нужно менять. Помогут и настольные игры с детективным сюжетом, отгадывание сложных загадок. Еще один вариант - анализировать то, что вас окружает. Это поможет понять, что "цепляет", и без чего правда сложно обходиться.

Решит ли проблему отказ от соцсетей?

Илья Шибаев: Это неплохая идея, но тогда человек может столкнуться с тем, что он будет не знать, что делать дальше. Когда мы ограждаем себя от такого потока информации, привыкшей к ней организм испытывает ее недостаток и любопытство. И даже если мы нашли чем заменить себе гаджеты, сложно будет продержаться долго без четкой структуры действий и планов на ближайшее будущее. Нужно найти занятия на долгое время вперед. В случае если вы испытываете стресс или депрессию без гаджетов, обратитесь к специалисту.