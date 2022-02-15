Эпидемиолог Покровский объяснил "скачки" заболеваемости COVID-19 в России

Эпидемиолог Вадим Покровский объяснил нестабильную кривую по количеству заразившихся коронавирусом в России. На графике - то повышение, то снижение.

"Вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе. Здесь имеет место в первую очередь влияние временного фактора и большой территории страны. Сначала мы видели сильный подъем заболеваемости в Москве, потом снижение. А в это время в регионах еще продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Покровский обратил внимание на еще один любопытный момент: всплески заболеваемости зависят от дня недели.

"Обычно меньше обследований делается в субботу и воскресенье. А в понедельник и вторник, наоборот, больше. У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели. И создается впечатление скачков заболеваемости", - добавил эпидемиолог.