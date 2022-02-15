Занятия спортом после вакцинации усиливают защиту от COVID-19

90 минут не самых интенсивных упражнений сразу после вакцинации от COVID-19 или гриппа могут усилить иммунный ответ организма. К такому выводу пришли американские исследователи из Университета штата Айова.

Так, те участники исследования, которые катались на велосипеде, велотренажере или просто ходили на свежем воздухе в течение полутора часов после прививки, в последующие четыре недели вырабатывали больше антител, чем люди, которые не занимались физической активностью после вакцинации. При этом интересно, что более короткая тренировка никак не влияла на выброс антител.

Исследователи пришли к выводу, что физические упражнения увеличивают поток крови и лимфы, а это способствует циркуляции иммунных клеток и выработке антител. Эту гипотезу подтвердил и дополнительный эксперимент на мышах. Когда их заставляли активно двигаться, то в их организме вырабатывался тип белка, например, альфа-интерферон, способствующий выработке вирусоспецифических антител и Т-клеток. Именно они обеспечивают распознавание и уничтожение чужеродных клеток.