Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших

Разработчики вакцины "Спутник V" объявили, что работают над противоковидным лекарством на основе моноклональных антител, которые синтезируются искусственно. При этом зарегистрировано и уже применяется лекарство на основе антител из плазмы переболевших - его назвали "КОВИД-глобулин".

Какие возможности в применении таких лекарств? Почему работа над препаратом продолжалась, хотя в какой-то момент ВОЗ заявила о бесперспективности подобных лекарств? Об этом "РГ" рассказала один из авторов проекта по разработке и производству лекарства, эксперт холдинга "Нацимбио" Госкорпорации "Ростех" Татьяна Смолянова.

Почему вы решили разработать традиционный иммуноглобулин, получаемый из плазмы переболевших доноров, а не синтезировать моноклональные антитела, как это делают зарубежные разработчики?

Татьяна Смолянова: С началом активного распространения инфекции производители бросили все имеющиеся у них ресурсы и компетенции на борьбу с коронавирусом. Компании, которые специализировались на моноклональных антителах, начали разработку противоковидных препаратов на уже имеющихся платформах.

Мировые производители препаратов крови, в свою очередь, стали разрабатывать специфические иммуноглобулины против COVID-19. Такие работы идут в Израиле и Италии еще с апреля 2020 года. Несколько крупнейших мировых производителей создали с этой же целью международный альянс.

Логично, что и "Ростех", в состав которого входит ключевой производитель препаратов крови в России, в том числе и специфических иммуноглобулинов, также поставил задачу разработать свой иммуноглобулин. Еще до пандемии у "Нацимбио" была готова технологическая платформа, мы много времени уделили разработке критериев отбора сырья.

Препарат из плазмы будет "автоматически" "подстраиваться" под изменяющийся вирус

Также сделали полный объем доклинических исследований и приступили к клиническим исследованиям. Когда началась эпидемия коронавируса, была поставлена задача создать иммуноглобулин именно против этой инфекции.

Как препарат работает?

Татьяна Смолянова: Применение высокоочищенного иммуноглобулина основано на принципе пассивной иммунизации. Действующим началом препарата являются выделенные из плазмы доноров иммуноглобулины (антитела) класса G, которые обладают специфической активностью к вирусу SARS-CoV-2.

Антитела связываются с белком на поверхности вируса, не позволяя ему проникать в клетки, и блокируют его распространение в организме. Введение препарата, таким образом, помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию.

Но исходное сырье - донорская плазма - неоднородно: у кого-то уровень антител выше, у кого-то ниже. Как это влияет на эффективность?

Татьяна Смолянова: Эффективность зависит от того, как организован процесс отбора сырья - плазмы крови. Весь биоматериал, который мы используем, проходит строгий отбор по уровню вируснейтрализующей активности - это наша уникальная технология. Исходя из этого критерия только часть плазмы, содержащей высокие титры иммуноглобулина G, доходит до производства. Это позволяет выпускать препарат с определенной стандартизированной концентрацией вируснейтрализующих антител в каждом флаконе.

Получается, что часть сырья приходится отбраковывать? Как вообще решается вопрос с сырьем - это же не химический синтез, а донорская кровь? В Москве, например, предлагают переболевшим COVID-19 стать донорами плазмы за ощутимую плату.

Татьяна Смолянова: Да, в производство идет только плазма с высоким титром вируснейтрализующих антител. Партнеров по заготовке плазмы у нас довольно много. Правительство Москвы поддержало проект на старте и обеспечило нас сырьем для проведения клинических исследований. Сейчас, уже после успешного завершения испытаний, продолжаем сотрудничество и со столичным департаментом здравоохранения, и со станциями переливания крови в регионах России.

Где препарат производится и что будет с производством, когда эпидемия закончится и доноров с высоким титром антител просто не будет?

Татьяна Смолянова: Для серийного изготовления "КОВИД-глобулина" на площадке "Микрогена" в Перми запущен новый производственный участок. Когда эпидемия закончится, он будет переключен на выпуск других высокоочищенных препаратов крови.

Использование крови или плазмы доноров подразумевает риски, что сырье может оказаться зараженным другими вирусами. Как решается эта проблема?

Татьяна Смолянова: Одна из важнейших стадий в производстве - очистка. Технология производства "КОВИД-глобулина" соответствует современным международным стандартам чистоты и вирусной безопасности. Она включает хроматографическую очистку и четыре стадии инактивации и удаления вирусов. Это позволяет производить высокоочищенный вирусобезопасный препарат.

И все-таки недавно ВОЗ заявила, что не рекомендует переливание плазмы с антителами в качестве лечения COVID-19, поскольку этот метод не эффективен. Почему же работает "КОВИД-глобулин"?

Татьяна Смолянова: Для того чтобы препарат специфического иммуноглобулина был эффективен, он должен содержать достаточное количество работающих антител. Обычно этот показатель - титр в реакции подавления живого вируса. Также и с применением ковидной плазмы и препарата "КОВИД-глобулин" - нужно быть уверенным, что в каждой дозе мы имеем достаточное количество активных антител. Поэтому ключевой момент в обеспечении эффективности - отбор сырья, о котором я уже сказала.

Есть еще один важный момент: наш препарат будет "автоматически" "подстраиваться" под изменяющийся вирус - благодаря тому, что в его основе плазма переболевших, специфичность антител в препарате будет меняться в зависимости от того, какой вариант вируса актуален. Поэтому наш препарат останется эффективным вне зависимости от изменений вариантов вируса.

То, что препарат работает, подтверждено клиническими исследованиями. В 70% случаев его применение предотвращало у ковид-больных развитие цитокинового шторма, острого респираторного дистресс-синдрома и других осложнений.

Препарат перспективен и для пациентов с первичными иммунодефицитами и заболеваниями крови. Есть больные, у которых иммунная система после заражения не справляется с выработкой необходимых антител самостоятельно. Успешный опыт применения "КОВИД-глобулина" у таких больных мы представили на недавней конференции "Актуальные вопросы диагностики и лечения COVID-19 у пациентов с заболеваниями системы крови".

Готовятся публикации и в авторитетных российских и зарубежных медицинских журналах.

Когда эпидемия закончится, производство переключат на выпуск других высокоочищенных препаратов крови

Препаратом уже лечат? Где его применяют?

Татьяна Смолянова: Терапия специфическим иммуноглобулином входит в актуальные временные методические рекомендации по лечению COVID-19 Минздрава России и проводится только в условиях стационара. Регионы в разных объемах закупают препарат самостоятельно. Большой опыт применения препарата есть в департаменте здравоохранения Москвы, так как они поддержали проект со старта и на базе в том числе московских центров проводились клинические испытания. С нашей стороны выпуск препарата идет в плановом режиме, серии выходят в гражданский оборот ежемесячно. С начала производства мы уже переработали более 26 тонн плазмы.

Как бороться со слабостью

"52 процента участников опроса считают, что коронавирусом не болели, 26 - убеждены, что перенесли болезнь, и анализы это подтвердили. А 13 процентов рассказали, что не обратили внимания на симптомы и сэкономили на тестах", - привел данные нового исследования директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин. По словам социолога, 79 процентов переболевших сталкивались с последствиями коронавируса: примерно у половины - это нарушение вкуса и обоняния, а у 17 - наблюдалось ухудшение настроения, тревожность и другие психологические проблемы. Очень показательная цифра, считают специалисты, касается отношения россиян к собственной реабилитации: 80 процентов опрошенных не пытались что-либо предпринимать. Ученые интересовались и тем, кто учил заболевших, как лечиться. На первом месте - врачи. К ним обращались 64 процента заболевших ковидом респондентов. А второе, к сожалению, уверенно занимают интернет и "сарафанное радио" соседок и родственников: к ним прибегли за ответами на больные вопросы по 21 проценту россиян. Десятая же часть наших граждан решила, что "так все пройдет".

Знают ли люди, с помощью чего бороться с постковидной слабостью? 58 процентов ответило, что не в курсе. Семь - предложило витамины, два -популярный в народе препарат "Милдронат". "Хорошо, не подорожник и чеснок", - прокомментировал Родин.

Между тем, по словам руководителя отдела профилактики когнитивных и психоэмоциональных нарушений НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Вероники Шишковой, визитной карточкой постковида является астения. На нее жалуются 75 процентов переболевших, а постковидный синдром может длиться больше года. "Пациенты рассказывают: сел есть, к концу обеда так устал, как будто грузил что-то. Ничего не хочу, лежу с закрытыми глазами". Такое состояние без лечения преодолеть не получится. Кроме прогулок, дыхательной гимнастики, лечебной физкультуры, психотерапии врачами при тяжелой форме астении назначаются медикаментозные препараты. "Они дадут возможность пациенту активизироваться (встать с дивана)", - объяснила Шишкова.

Подготовила Елена Новоселова