Лекарство из донорской плазмы будет "подстраиваться" под меняющийся коронавирус

Минздрав рекомендовал для стационарного лечения больных COVID-19 противоковидный препарат на основе антител из плазмы переболевших доноров. Лекарство будет автоматически "подстраиваться" под изменяющийся вирус, поскольку для его производства используется плазма крови доноров, переболевших актуальным штаммом коронавируса. Об этом рассказала в интервью "Российской газете" один из авторов проекта по разработке и производству лекарства, эксперт холдинга "Нацимбио" Татьяна Смолянова.

"Применение высокоочищенного иммуноглобулина основано на принципе пассивной иммунизации. Действующим началом препарата являются выделенные из плазмы доноров иммуноглобулины (антитела) класса G, которые обладают специфической активностью к вирусу SARS-CoV-2. Антитела связываются с белком на поверхности вируса, не позволяя ему проникать в клетки, и блокируют его распространение в организме. Введение препарата, таким образом, помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию", - сказала Смолянова.

По ее словам, эффективность терапии зависит от того, какое сырье используется - нужна донорская плазма, содержащая высокие титры иммуноглобулина. Существующая система заготовки и проверки донорской плазмы позволяет выпускать препарат с определенной стандартизированной концентрацией вируснейтрализующих антител в каждом флаконе, отметила эксперт.

"Есть еще один важный момент: наш препарат будет "автоматически" "подстраиваться" под изменяющийся вирус - благодаря тому, что в его основе плазма переболевших, специфичность антител в препарате будет меняться в зависимости от того, какой вариант вируса актуален. Поэтому "КОВИД-глобулин" останется эффективным вне зависимости от изменений вариантов вируса. То, что препарат работает, подтверждено клиническими исследованиями. В 70% случаев его применение предотвращало у ковид-больных развитие цитокинового шторма, острого респираторного дистресс-синдрома и других осложнений", - подчеркнула Смолянова.

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