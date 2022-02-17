Стало известно, как детский организм реагирует на прививки от COVID-19

Дети переносят прививки от коронавируса легко, у них практически не встречаются побочные эффекты, а если реакция и возникает, то она крайне слабая. Об этом сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на заведующую кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням СЗФО Елену Эсауленко.

По словам эксперта, перед прививкой дети проходят обследование, в рамках которого сдают тест на антитела и тест на антиген. Решение делать или нет прививку, принимается в каждом конкретном случае. Двойное тестирование обусловлено тем, что в первую очередь городские власти рекомендовали сделать прививки детям из групп риска, они сейчас в наиболее уязвимом положении.

В крайне редких случаях после прививки у подростков зафиксированы повышение температуры и боль в предплечье, куда делали укол. Но эти реакции встречаются значительно реже, чем у взрослых и проходят они легче. Врачи связывают это с особенностями иммунной реакции у детей.

В Петербурге наблюдать за детьми планируют в течение года после вакцинации. Родителям рекомендовано вести дневники самочувствия детей и обращаться в медучреждения в случае, если состояние ребенка ухудшится.

Сейчас в Петербурге прививку от коронавируса сделали более 3,5 тысяч детей. Но желающих намного больше, кто-то проходит обследования, кто-то пока находится в листе ожидания.