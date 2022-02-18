Когда результаты экспресс-теста могут заменить ПЦР-тестирование

Для подтверждения коронавируса достаточно положительного экспресс-теста, дополнительно подтверждать диагноз методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не нужно. Однако результат будет считаться действительным лишь в том случае, если анализ выполнил медработник в лабораторных условиях, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Результаты лабораторных исследований, проведенных любым из методов, позволяющим определить антиген вируса, принимаются к учету, но при условии, если он обнаружен с помощью диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в России", - уточнили в ведомстве. Наличие антител также можно подтвердить экспресс-тестированием, если его проводил врач, результат подойдет в том числе - для оформления коронавирусного сертификата с QR-кодом.

Получается, самостоятельно протестировать себя на коронавирус или антитела к нему в домашних условиях можно только для самоуспокоения. Но если вы плохо себя чувствуете, а купленный в аптеке тест оказался отрицательным, то обязательно нужно остаться дома и вызвать врача, который возьмет анализ для диагностики коронавируса методом ПЦР, его результат - самый точный. Если выполненный дома тест на коронавирус оказался положительным, также необходимо вызвать врача, чтобы он назначил правильное лечение.

Выписаться из больницы на лечение домой без отрицательного теста ПЦР на COVID-19 могут только те, кто не проживает в коммунальных квартирах, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.

Экспресс-тесты сегодня востребованы везде, особенно там, где необходимо быстрое исследование на коронавирус. Анализ занимает до 15 минут. В аптеках средняя цена таких диагностических систем колеблется от 1,5 до 2,5 тысячи рублей, рассказали "Российской газете" в Ассоциации независимых аптек. Причем, изделия отечественного производства по качеству не уступают зарубежным, и к тому же они дешевле.

Между тем, в России за сутки в среднем производят около 400 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, отмечают в Минпромторге. Еженедельно только коммерческие организации отгружают 1,8 млн отечественных тест-систем. Всего в стране десять предприятий, которые производят 20 видов этих медизделий. Однако в Росздравнадзоре зарегистрированы 80 видов, разрешенных для обращения внутри страны экспресс-тестов на коронавирус, то есть - 60 из них выпускаются за рубежом.

Закупочные цены на отечественную продукцию варьируются от 160 до 210 рублей.