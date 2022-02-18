Майкл Бэй: Взрыв в "Бонде" меньше взрыва в "Перл-Харборе"

Режиссер Майкл Бэй выразил недоумение, что взрыв в последнем фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать" считается самым большим взрывом в мире. По его мнению, самым впечатляющим взрывом нужно считать "свирепый огненный шар во время атаки в "Перл-Харборе".

Как рассказал Майкл Бэй в интервью Empire, посвященном выходу нового фильма "Скорая", сцены боев и взрывов "похожи на приготовление салата "Цезарь".

"Есть особый соус для взрывов. Это как рецепт. Я вижу, как это делают некоторые режиссеры, и выглядит неплохо, но нет ударной волны. Есть определенные способы работы со взрывами, когда вы смешиваете разные типы взрывов, чтобы они выглядели более реалистично", - говорит режиссер.

Ранее Стивен Содерберг критиковал современную супергеройскую киноиндустрию за отсутствие секса, Роланд Эммерих обвинил Marvel, DC и Lucasfilm в том, что они разрушают киноиндустрию, снимая одни и те же фильмы, Ридли Скотт клял чем свет стоит миллиениалов и их мобильники, не отстает от мэтров и Дени Вильнев. Но технику взрывов коллег режиссеры критикуют, пожалуй, впервые.