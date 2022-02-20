Оливия Колман снимется в экранизации "Больших надежд" Диккенса

Британская актриса Оливия Колман ("Убийство на пляже", "Фаворитка", "Корона", "Отец") снимется в шестичастной экранизации романа "Большие надежды" английского писателя Чарльза Диккенса.

Мини-сериал будет создан BBC совместно с компанией FX, исполнительным продюсером выступит создатель "Острых козырьков" (Peaky Blinders) Стивен Найт, который одновременно займется адаптацией литературного первоисточника. Среди других продюсеров значатся Ридли Скотт и Том Харди. Об этом сообщает издание Radio Times.

Стоит отметить, что о желании Найта получить возможность создать телеадаптацию этого романа Диккенса стало известно еще в 2020 году. Тогда он поведал публике о своих долгосрочных планах - снять цикл из пяти экранизаций Диккенса. Первая (весьма удачная) уже создана, ею стала "Рождественская песнь" (A Christmas Carol), показанная в праздничный сезон в конце 2019 года, "Большие надежды" уже в разработке, на очереди после них - "Дэвид Копперфильд" и "Оливер Твист".

Оливии Колман предстоит сыграть мисс Хэвишем, а Финн Уайтхед ("Черное зеркало: Брандашмыг") воплотит образ Пипа. Помимо них к проекту присоединятся Эшли Томас, Джонни Харрис, Шалом Брюн-Фрэнклин, Хейли Сквайрс, Оуэн Мак Доннелл, Тристан Гравель и Мэтт Берри и другие.