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Режиссер "Острых козырьков" поделился фотографиями со съемок

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    20.02.2022, 17:17
Текст:   Юлия Авакова

Режиссер Энтони Бирн, привлеченный к работе над "Острыми козырьками" в пятом и шестом сезонах, сохраняя верность традициям, поделился с подписчиками Instagram новыми черно-белыми со съемок сериала и рассказал о некоторых локациях, которые зрители скоро увидят в заключительном сезоне.

Немногим ранее была выложена фотография таверны The Garrison, воссозданном логове семьи Шелби. Как оказалось, заведение с таким названием действительно существовало в Бирмингеме в суровые 1920-е и было расположено в одном из самых бедных районов, на пересечении Гаррисон-лейн и Уилтон-стрит, где вполне могли орудовать банды "острых козырьков", ставших прототипом главных героев.

Что же касается новых фотографий, на них изображен промышленный район Манчестера Каслфилд. В нем сохранились живописные заводские здания, первые из которых были построены еще в XVIII веке, а также целый комплекс, принадлежавший железной дороге (кстати, именно по этим путям в далеком 1830 году проехал первый пассажирский поезд в направлении Ливерпуля). Ник Бирн ежедневно прогуливался по этому маршруту во время первого локдауна, и в какой-то момент ему пришла в голову идея именно туда перенести часть Бирмингема образца 1934 года. Режиссер отдает должное своим коллегам, художникам-постановщикам, которым удалось преобразить эти места и вдохнуть в них жизнь.э

А тем временем в потрепанном временем бирмингемском районе Дигбет появилось новое граффити с огромным портретом Томми Шелби и рекламой BBC:

Первая серия финального сезона "Острых козырьков" выйдет на экраны 27 февраля.

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