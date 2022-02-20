В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить "омикрон" от гриппа и ОРВИ

Россия переживает пик заболеваемости "омикроном". Ежедневно, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выявляется около 200 тысяч новых заболевших.

При этом люди не понимают, какой конкретно вирус они подхватили, нужно ли срочно обращаться к врачу и самоизолироваться. Можно ли самостоятельно понять, заболел ли "омикроном", гриппом или ОРВИ?

- Без специальных тестов поставить диагноз невозможно, - пояснила в интервью "Российской газете" заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. - Симптомы, которые дает "омикрон", грипп и другие респираторные вирусы, одинаковы. Грипп чаще дает быстрое повышение температуры тела, головные боли, со вторых суток - боли или першение в горле. Но такие же симптомы могут быть вызваны "омикроном". Для сезонных респираторных инфекций более типичны насморк, небольшое повышение температуры тела. Но то же самое может отмечаться у некоторых пациентов и при коронавирусной инфекции, и при гриппе.

Полностью интервью с Татьяной Руженцовой читайте в ближайших номерах "Российской газеты".