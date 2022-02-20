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20.02.2022 01:00
Рубрика: Общество

Врач Руженцова: "Омикрон" может остаться в человеческой популяции навсегда

Текст: Ольга Игнатова
Ученые спорят, сможет ли штамм "омикрон" остановить пандемию и перевести заболеваемость коронавирусом в сезонный характер? Или появление более легкого варианта коронавируса не означает, что дальше не могут возникнуть более тяжелые мутации?

Как подчеркивает заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, активное распространение "омикрона" стало возможным благодаря мутациям, которые позволили вирусу прочнее фиксироваться на клетках верхних дыхательных путей и проникать внутрь их. Это стало причиной того, что симптомы стали больше похожи на типичные проявления сезонных ОРВИ.

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"Учитывая повышение восприимчивости слизистых оболочек носоглотки к вирусам при переохлаждении в холодную и влажную погоду, "омикрон" имеет шанс остаться с нами как сезонный вирус. Однако это не препятствует появлению новых мутаций, которые способны дать коронавирусу новые преимущества, помогут вновь преодолевать сформированные к предыдущим штаммам иммунные барьеры", - рассказала Руженцова в интервью "Российской газете".

Полностью интервью с Татьяной Руженцовой читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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