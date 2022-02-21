Оформить COVID-сертификат теперь можно по антителам

С 21 февраля можно получить сертификат с QR-кодом, подтвердив иммунитет к COVID-19 положительным тестом на антитела. Документ будет выдан на полгода.

Однако, если ранее человек перенес коронавирус и факт заболевания подтвержден результатами ПЦР-тестирования, то при наличии антител к коронавирусу сертификат будет выдан на один год с даты положительного ПЦР-теста. То есть, если 10 августа прошлого года человек заболел, сдал ПЦР-тест, который оказался положительным, и эти результаты были переданы лабораторией на госуслуги, то антитела к COVID-19 станут основанием для оформления ковид-сертификата на период с 10 августа 2021 года по 9 августа 2022 года.

В базе Роспотребнадзора сегодня около 300 тысяч россиян, которые в течение прошлого года сдавали тест на коронавирус и у которых он был положительным, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Сертификат по антителам может быть сформирован лишь единожды, пояснили в Минздраве. "Повторный выпуск документа на основании результатов теста на антитела не предусмотрен", - говорится в сообщении. После завершения его срока действия человеку рекомендуют все же пройти вакцинацию.

В министерстве также обратили внимание, что тест на антитела для оформления ковид-сертификата может быть проведен в любой лицензированной лаборатории, интегрированной с госуслугами. Количество антител не имеет значения, тест просто должен быть положительным. Сертификат сформируется автоматически в электронном виде в личном кабинете на госуслугах не позднее трех календарных дней со дня передачи сведений на портал.

Они заносятся в него на двух языках - русском и английском.