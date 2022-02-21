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21.02.2022 00:04
Рубрика: Общество

Оформить QR-код можно по антителам

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)
С 21 февраля COVID-сертификат с QR-кодом можно оформить на основании положительного теста на антитела. Так, например, подтвердить свой иммунитет к коронавирусу могут те, кто перенес заболевание бессимптомно. При наличии антител им оформят сертификат на полгода.

Тем, у кого помимо обнаруженных антител ранее с помощью ПЦР-теста был выявлен COVID-19 и результаты исследования доступны на госуслугах, документ оформят на год. Но действовать он будет с даты положительного ПЦР-теста.

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Сертификат по антителам может быть сформирован лишь единожды, повторный выпуск документа на основании результатов теста на антитела не предусмотрен, пояснили в минздраве. После завершения его срока действия человеку рекомендуют пройти вакцинацию.

В министерстве также обратили внимание, что тест на антитела для оформления сертификата может быть проведен в любой лицензированной лаборатории, интегрированной с порталом госуслуг. Для его выполнения потребуется сдать кровь из вены. При этом количество самих антител не имеет значения, необходимо просто подтвердить их наличие.

Сертификат сформируется автоматически в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг не позднее трех календарных дней со дня передачи лабораторией сведений.

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