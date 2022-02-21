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21.02.2022 01:00
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: иммунитет после COVID-19 не защищает от повторного заболевания

Текст: Ольга Игнатова
Формирующиеся после коронавируса антитела будут способны защищать от новых штаммов, если те все же начнут появляться? Или обязательно нужно будет делать еще и прививку?
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Как пояснила в интервью "Российской газете" заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, иммунитет, полученный после коронавирусной инфекции, не дает гарантии от повторного заболевания.

"Имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что вакцинация после перенесенного заболевания необходима в период от 6 до 12 месяцев, в зависимости от тяжести перенесенной инфекции, сформировавшегося иммунитета и эпидемической ситуации", - подчеркнула ученый.

Полностью интервью с Татьяной Руженцовой читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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