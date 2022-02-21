В Роспотребнадзоре рассказали, как часто коронавирус приводит к инсультам и инфарктам

"При смерти пациента, перенесшего COVID-19 два-три месяца назад, зачастую сложно определить, стал ли коронавирус непосредственной причиной поражения сосудов, или это произошло бы и без заражения. Но, по данным ученых Вашингтонского университета, проанализировавших более 150 тысяч историй болезней, в течение года после перенесенной коронавирусной инфекции риск тромботических осложнений возрастает в 2-3 раза, риск инфаркта - на 63 процента, а инсульта - на 52 процента. Примерно такие же данные были получены при анализе сосудистых осложнений у пациентов после COVID-19 сотрудниками нашего института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского. В диссертационной работе Хавкиной Дарьи Александровны показано, что у 15 процентов пациентов после завершения основного курса лечения, через месяц от начала заболевания остаются и прогрессируют признаки поражения сосудов", - рассказала в интервью "Российской газете" заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского (Роспотребнадзор), доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Она добавила, что с распространением штамма "омикрон" таких осложнений отмечается гораздо меньше. Их практически нет среди вакцинированных пациентов.
Полностью интервью с Татьяной Руженцовой читайте в ближайших номерах "Российской газеты".