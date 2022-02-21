В Роспотребнадзоре рассказали, как часто коронавирус приводит к инсультам и инфарктам

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, все чаще сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы. Зачастую развиваются инсульты и инфаркты, приводящие к гибели человека.

"При смерти пациента, перенесшего COVID-19 два-три месяца назад, зачастую сложно определить, стал ли коронавирус непосредс­твенной причиной пор­ажения сосудов, или это произошло бы и без заражения. Но, по дан­ным ученых Вашингтон­ского университета, проанализировавших более 150 тысяч исто­рий болезней, в тече­ние года после пере­несенной коронавирус­ной инфекции риск тр­омботических осложне­ний возрастает в 2-3 раза, риск​ инфар­кта - на 63 процента, а инс­ульта - на 52 процента. Прим­ерно такие же данные были получены при анализе сосудистых осложнений у пациентов после COVID-19 сотрудниками наш­его института эпидем­иологии и микробиоло­гии имени Габр­ичевского. В диссерт­ационной работе Хавк­иной Дарьи Александр­овны показано, что у 15 процентов пациентов после завершения основно­го курса лечения, че­рез месяц от начала заболевания остаются и прогрессируют признаки поражения сос­удов", - рассказала в интервью "Российской газете" заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследователь­ского института эпидемиологии и микробио­логии имени Габри­чевского (Роспотребна­дзор), доктор медици­нских наук Татьяна Руженцова.

Она добавила, что с расп­ространением штамма "омикрон" таких осложн­ений отмечается гора­здо меньше. Их прак­тически нет среди ва­кцинированных пациен­тов.

​Полностью интервью с Татьяной Руженцовой читайте в ближайших номерах "Российской газеты".