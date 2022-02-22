Иностранцы смогут получить в России справку о наличии антител

Иностранные граждане смогут получить в России справку о наличии антител к коронавирусу. Соответствующее постановление опубликовал Роспотребнадзор.

Сделать это можно будет через портал госуслуг при наличии иммунного ответа, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных в РФ.

Для оформления справки иностранцам необходимо сдать тест на антитела в организации, осуществляющей такие исследования и подключенной к системе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Также потребуется указать ФИО, пол, дату рождения, номер документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении и адрес электронной почты при наличии.

Справка будет автоматически создана на "Госуслугах" на русском и английском языках с возможностью ее выгрузки в формате PDF, либо отправки на электронную почту.