Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России в очередной раз обновил Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Нынешняя версия - уже 15-я по счету, новый документ учел новые особенности оказания помощи заболевшим коронавирусом при распространении варианта "омикрон".

Ведущие специалисты внесли дополнения и уточнения в рекомендации по лечению пациентов с COVID-19 с учетом новых научных данных и клинической практики. В документ включены рекомендации по организации медицинской помощи пациентам с коронавирусом из групп риска при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител в условиях дневного стационара.

С учетом появления и активного распространения штамма "омикрон", было решено выделить приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения - поскольку у большинства заболевание протекает легко и не требует госпитализации. При этом по-прежнему основным принципом при лечении COVID-19 остается упреждающее назначение лечения, предотвращающее развитие жизнеугрожающих состояний и осложнений - пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса.

Новая версия временных методических рекомендаций содержит также типовые схемы медицинской помощи при ОРВИ, гриппе, поскольку при легком течении коронавирусной инфекции симптомы всех этих заболеваний похожи, а лечение совпадает.

Также в новую версию включены рекомендации по оценке изменений после перенесенного COVID-19 с помощью лучевой диагностики, отметили в Минздраве России.

Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в практической работе, говорится в сообщении министерства.