Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача

Несмотря на то что правительство объявило о постепенном смягчении противоэпидемических ограничений, большинство регионов отменять "пропускную систему" по QR-кодам пока не торопятся. При этом с начала нынешней недели оформить такой код наконец-то могут люди, переболевшие COVID-19 "неофициально" - те, кто не обращался в медучреждения, не попал в статистику. Теперь для QR-кода достаточно сдать тест на антитела к коронавирусу в любой из сертифицированных лабораторий.

Правда, когда дело доходит до похода в лабораторию, не все понимают, какой именно анализ нужно сдать и как убедиться, что QR-код на госуслугах появится.

Тестов на антитела к коронавирусу довольно много: могут предложить сделать тест на антитела IgM, IgG, нейтрализующие антитела к COVID-19. На чем остановиться?

"Для получения сертификата и QR-кода подходят качественный или количественный тесты на определение антител класса G (IgG)", - пояснили "РГ" в сети медлабораторий "Инвитро". При этом уровень антител роли не играет. Действительно, как ранее объясняла вице-премьер Татьяна Голикова, результаты теста лишь должны подтвердить, что антитела есть (то есть человек "встречался" с коронавирусом и имеет от него иммунную защиту), а их количество не важно.

Правда, надо учесть, что стоимость выполнения тестов различается: качественный (когда уровень антител не замеряют) примерно в 1,5 раза дешевле количественного - это надо знать, чтобы не переплачивать.

Многих также волнует, как происходит передача информации результата теста на госуслуги. "Чтобы результаты анализа на антитела были автоматически направлены на портал госуслуг, нужно подать заявление. Для тех, кто решил пройти тестирование в нашей лаборатории, нужно зайти в личный кабинет на нашем сайте и в несколько кликов разрешить публикацию данных на портале госуслуг, поставив галочку в нужной графе. Отметим, что конфиденциальность сохраняется, результаты других исследований, которые хранятся в личном кабинете пациента, никуда не передаются", - отметили в "Инвитро", подчеркнув, что передача данных на госуслуги бесплатна, пациент оплачивает только проведение тестирования.

Как быстро можно рассчитывать на появление QR-кода? Тест обычно готов в течение двух дней, загрузка на госуслуги занимает еще 24 часа. Сертификат оформляется на русском и английском языках - на это обычно уходит три дня с момента получения результата теста.