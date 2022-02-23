Переболевших ковидом поддержат страховщики

Страховщики стали включать постковидную реабилитацию в полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), рассказали "РГ" в нескольких крупных компаниях. Так, "Ингосстрах" разработал несколько уровней сопровождения переболевших - от обследования после перенесенной инфекции до реабилитации разного объема.

"Мероприятия по базовой диагностике после COVID включаются в покрытие всем корпоративным застрахованным, мероприятия по реабилитации - как дополнительно выбираемая опция или программа страхования, - рассказал заместитель генерального директора по ДМС компании "Ингосстрах" Дмитрий Попов. - Под реабилитацией подразумеваются как консультации профильных специалистов, так и лечебные процедуры (занятия лечебной физкультурой, массаж, физиотерапия)".

Для перенесших COVID-19 с крайне тяжелым течением (если не проводилась реабилитация в амбулаторных условиях) предусмотрен вариант со стационарным лечением с целью реабилитации. "Программа включает в себя консультации профильных специалистов, лабораторные исследования, а также комплекс физиотерапевтических процедур, массажа и ЛФК", - рассказала руководитель стратегической программы блока "Медицина" компании ВСК Юлия Галаничева.

Постковидный синдром может длиться до года. Среди симптомов - одышка, нарушения обоняния и вкуса, утомляемость и раздражительность

Некоторые страховщики не выделяют постковидную реабилитацию как отдельную опцию, а предоставляют ее как часть стандартного покрытия по полису ДМС. "Последствия заболевания коронавирусом трудно отделить от тех причин, по которым традиционно обращаются застрахованные по полисам ДМС. Люди, переболевшие коронавирусом, в основном не связывают причину обращения к врачу с перенесенным заболеванием", - пояснила директор по андеррайтингу личных видов страхования компании "Согласие" Олеся Сабанова.

Отдельные участники рынка разработали коробочные продукты для физических лиц, которые после перенесенного заболевания смогут воспользоваться полным спектром необходимых диагностических и лечебных процедур, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. Постковидная реабилитация может быть и частью других страховых продуктов. Например, в "Росгосстрахе" она включена в коробочный продукт по онкострахованию.

Почти две трети российских медиков регулярно принимают пациентов с потребностью в реабилитации после перенесенного COVID-19, показал опрос, проведенный компаниями "Росгосстрах жизнь", "Росгосстрах" и "Доктор на работе". Термин "постковидный синдром" внесен в международную классификацию болезней как "состояние после перенесенного COVID-19". Диагноз ставится пациентам, не имеющим других заболеваний, которые могли бы объяснить появившиеся нарушения. По данным Роспотребнадзора, длиться такое состояние может до года. Пациентов часто беспокоят одышка, нарушения обоняния и вкуса, утомляемость, раздражительность, расстройства пищеварения. У многих пациентов отмечаются значительные нарушения когнитивных функций (сообразительности, способности выполнять свои трудовые и бытовые обязанности).

По словам страховщиков, основную часть портфеля ДМС по-прежнему составляют корпоративные клиенты, при этом в 2021 году постепенно росло и число клиентов - физических лиц. "На их долю приходится 5,3% от объема начисленной страховой премии (сборов). Число клиентов - физических лиц выросло на 21%", - рассказал Дмитрий Попов.

В 2021 году, по оценкам страховщиков, лечебные учреждения повышали стоимость услуг на 15-30%. По словам директора департамента андеррайтинга и методологии добровольного медицинского страхования "АльфаСтрахование" Александра Лапунова, стоимость полисов будет расти в рамках общей инфляции в медицинской отрасли.