После омикрона может появиться более тяжелая мутация коронавируса

Придет ли в этом году сезонный грипп или его полностью вытеснил "омикрон", и могут ли возникнуть более тяжелые варианты COVID-19? На эти и другие вопросы в интервью "Российской газете" ответила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Татьяна Александровна, сможет ли "омикрон" остановить пандемию и сделать заболевание COVID-19 сезонным?

Татьяна Руженцова: Активное распространение "омикрона" стало возможным благодаря мутациям, которые позволили вирусу прочнее фиксироваться на клетках верхних дыхательных путей и проникать внутрь их. Это стало причиной того, что симптомы стали больше похожи на типичные проявления сезонных ОРВИ.

Учитывая повышение восприимчивости слизистых оболочек носоглотки к вирусам при переохлаждении в холодную и влажную погоду, "омикрон" имеет шанс остаться с нами как сезонный вирус. Однако это не препятствует появлению новых мутаций, которые способны помочь коронавирусу вновь преодолевать сформированные к предыдущим штаммам иммунные барьеры.

Зима в этом году заканчивается раньше. Ожидать вспышки заболеваемости сезонным гриппом или его вытеснил "омикрон"?

Татьяна Руженцова: Рост заболеваемости гриппом мы уже пережили в ноябре-декабре, сейчас идет спад. Рост может возобновиться в марте. В первую очередь в группе риска те, кто не прошел ежегодную вакцинацию против гриппа.

Грипп по-прежнему существует, "омикрон" его не вытеснил.

Как понять, чем болеешь - "омикроном", ОРВИ, гриппом?

Татьяна Руженцова: Без специальных тестов поставить диагноз невозможно. Симптомы примерно одинаковы. Грипп чаще дает быстрое повышение температуры тела, головные боли, со вторых суток - боли или першение в горле. Но то же может вызвать "омикрон". Для сезонных респираторных инфекций более типичны насморк, небольшое повышение температуры тела. Но то же может отмечаться и при коронавирусной инфекции и гриппе.

Формирующиеся после новой коронавирусной инфекции антитела способны защищать от новых штаммов? Или нужно делать еще и прививку?

Татьяна Руженцова: Иммунитет, полученный после коронавирусной инфекции, не дает гарантии от повторного заболевания. Имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что вакцинация после перенесенной болезни необходима в период от 6 до 12 месяцев, в зависимости от тяжести перенесенной инфекции, сформировавшегося иммунитета и эпидемиологической ситуации.

Сейчас многие жалуются на постковидный синдром? Каковы симптомы и как долго он может продолжаться?

Татьяна Руженцова: Согласованного решения относительно того, с какого срока можно диагностировать постковидный синдром, нет. В Великобритании еще в 2020 году была сформулирована рекомендация относить к постковидному синдрому симптомы, которые сохраняются более 12 недель с начала заболевания. Но во многих странах такое определение считают неудобным. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США принято к постковидному синдрому относить нарушения, сохраняющиеся более четырех недель после заражения. В нашем Институте эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского проводится детальное изучение особенностей симптомов, сохраняющихся после окончания основного курса лечения коронавирусной инфекции. По предварительным данным, после завершения анализа будет предложена новая классификация постковидных проявлений.

После перенесенной коронавирусной инфекции риск тромботических осложнений возрастает в 2-3 раза, риск инфаркта - на 63%, а инсульта - на 52%

Пока же можно сказать, что постковидный синдром может сохраняться до полугода и дольше. Часто беспокоит быстрая утомляемость, одышка, головокружения, головные боли, плохой сон, нарушения обоняния и вкусовых ощущений, нестабильное артериальное давление, суставные боли, нарушения пищеварения. Нередко страдает иммунная система. После перенесенного COVID-19 некоторые люди отмечают снижение сопротивляемости к другим инфекциям.

А насколько часто после ковида проявляются осложнения, способные привести к гибели человека? Например, развиться инсульт или инфаркт.

Татьяна Руженцова: При смерти пациента, перенесшего COVID-19 два-три месяца назад, зачастую сложно определить, стал ли коронавирус непосредственной причиной поражения сосудов или это произошло бы и без заражения. По данным ученых Вашингтонского университета, проанализировавших более 150 тысяч историй болезней, в течение года после перенесенной коронавирусной инфекции риск тромботических осложнений возрастает в два-три раза, риск инфаркта - на 63%, а инсульта - на 52%. Примерно такие же данные были получены при анализе сосудистых осложнений у пациентов после COVID-19 сотрудниками нашего Института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского. В диссертационной работе Дарьи Хавкиной показано, что у 15% пациентов после завершения основного курса лечения, через месяц от начала заболевания, остаются и прогрессируют признаки поражения сосудов. Сейчас с распространением штамма "омикрон" таких осложнений отмечается гораздо меньше. Их практически нет среди вакцинированных пациентов.