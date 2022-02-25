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25 февраля 2022 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 24 февраля 2022 года № 17 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 и признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области"

Дата подписания 24 февраля 2022 г.
Опубликован 25 февраля 2022 г.
Вступает в силу 28 февраля 2022 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) .в подпункте 2.1.1 подпункта 2.1:

а) в абзаце первом слова ", детских игровых комнат и детских развлекательных центров" исключить;

б) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

"на оказание услуг детскими игровыми комнатами и детскими развлекательными центрами с соблюдением требований (рекомендаций) Роспотребнадзора, требований и ограничений настоящего указа при условии единовременного нахождения клиентов, из расчёта не менее 4 квадратных метров на 1 человека, но не более 50 % вместимости соответствующего объекта;";

в) абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым;

2) подпункты 8.12-8.14 пункта 8 признать утратившими силу;

3) в пункте 9:

а) подпункт 9.6 изложить в следующей редакции:

"9.6. Обеспечить допуск посетителей на концертные мероприятия на объектах культуры, в организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, в торговые и торгово-развлекательные центры, на объекты розничной торговли непродовольственными товарами, имеющие торговый зал площадью, доступной для посетителей, свыше 150 квадратных метров, в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные и иные организации общественного питания, аквапарки, а также зрителей на объекты спорта при проведении всероссийских соревнований только при наличии ' сертификата о вакцинации, или теста ПЦР, или справки о перенесённой коронавирусной инфекции.

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на услуги общественного питания, оказываемые в помещениях организаций исключительно работникам данных организаций, а также на деятельность торговых, торгово-развлекательных центров и объектов розничной торговли в период с 08.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Посещение театров лицами, не достигшими возраста 14 лет, осуществляется в сопровождении родителей, иных законных представителей, отвечающих требованиям настоящего подпункта. Посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, иных объектов и мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, осуществляется в сопровождении родителей, иных законных представителей, отвечающих требованиям настоящего подпункта, за исключением посещения организаций общественного питания в образовательных организациях для обучающихся и воспитанников указанных образовательных организаций.";

б) в подпункте 9.7:

подпункт 9.7.2 признать утратившим силу;

подпункт 9.7.3 дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:

"на территории фуд-кортов (зона питания, где посетителям предлагают услуги сразу несколько объектов общественного питания, имеющих общий зал для питания) расстояние между столами не менее 2 метров, размещение не более 8 человек за столом и допуск на территорию фуд-корта посетителей из расчёта 4 квадратных метра на 1 человека.";

в) подпункт 9.8 изложить в следующей редакции:

"9.8. Осуществляющим деятельность детских игровых- комнат, детских развлекательных центров обеспечить:

1) наличие у 100 % работников, контактирующих с детьми, сертификата о вакцинации или справки о перенесённой новой коронавирусной инфекции;

2) ежедневное проведение перед открытием генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств;

3) ежедневную организацию "утреннего фильтра" с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди персонала с целью своевременного выявления и изоляции людей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой;

4) использование масок обслуживающим персоналом в течение всего рабочего дня с заменой масок каждые 3 часа;

5) исключение фактов приёма пищи на рабочих местах и в раздевалках;

6) организацию мест обработки рук кожными антисептиками;

7) организацию и проведение регулярных гигиенических мероприятий, в том числе дезинфекционную обработку контактных поверхностей (поручни, перила, ручки дверей и шкафчиков), проветривание помещений каждые 2 часа, проведение обработки воздуха бактерицидными рециркуляторами;

8) наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств;

9) бесконтактную термометрию посетителей с целью своевременного выявления людей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой;

10) единовременное нахождение посетителей из расчёта 1 человек на 8 квадратных метров;

11) доступ совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, или справки о перенесённой новой коронавирусной инфекции, или теста ГЩР."..

2. Признать утратившими силу:

подпункт 2 пункта 1 указа Губернатора Ульяновской области от 29.09.2021 № 94 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19";

подпункт 7 пункта 1 указа Губернатора Ульяновской области от 06.11.2021 № 108 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19";

подпункт 3 пункта 1 указа Губернатора Ульяновской области от 28.01.2022 № 8 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19";

подпункт 2 пункта 1 указа Губернатора Ульяновской области от 04.02.2022 № 11 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19";

подпункт 2 пункта 1 указа Губернатора Ульяновской области от 04.02.2022 № 13 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19";

подпункт 2 пункта 1 указа Губернатора Ульяновской области от 18.02.2022 № 16 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19".

3. Настоящий указ вступает в силу с 28 февраля 2022 года.

Губернатор области А.Ю.Русских



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