Вышел трейлер российской комедии с Глюк'оZой и Яглычем

В Сети опубликован трейлер российской семейной комедии "Моя ужасная сестра". Поставил ленту Александр Галибин ("Сестренка", "Маруся фореvа!"), сценарий написала Анна Соболевская ("На острие", "Вне зоны доступа"), а в числе продюсеров - люди, делавшие проекты "Спасите Колю!", "Нефутбол", "Свингеры" и "Всё будет хорошо".

По сюжету этой легкой картины мама и папа десятилетних Лены и Маруси решают пожениться, в результате чего две совершенно чужие девочки - их дети от прошлых союзов, "вынужденно становятся сестрами". "Теперь они делят одну комнату, один класс, друзей, а главное - сражаются за внимание родителей", - уведомил синопсис. Они не просто сражаются, а с дальним коварным умыслом - вернуть прежнюю жизнь. Для чего заговорщицам надо как-то рассорить взрослых.

В главных ролях - Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'oZа, "Бабушка легкого поведения"), Владимир Яглыч ("Мы из будущего", удивительно симпатичный шпионский ретро-триллер "МУР-МУР"), Марта Кесслер ("Последний богатырь: корень зла", "Время первых") и София Петрова ("Маруся фореvа!").

В кино - с 24 марта.