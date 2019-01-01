Человек века

И еще в этом выпуске есть стихи — их сборник вышел накануне 90-летия Евгения Примакова. Уговорить его опубликовать их в газете тоже было не-легким делом. Но несколько раз нам это удавалось.



Сегодня, благодаря книге, их больше. А на сайте «РГ» можно послушать песни, написанные на стихи Примакова. И услышать, как поет сам Евгений Максимович вместе с Иосифом Кобзоном: «Если я заболею, я к врачам обращаться не стану...»



Мы собрали все вместе — эту песню, стихи, статьи и интервью, чтобы помочь понять и почувствовать Примакова не только мудреца, талантливого экономиста, политика, руководителя, но и человека, который любил. Свою страну, семью, друзей. И как мы все поздравляли бы его сегодня с новым юбилеем!

