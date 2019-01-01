Персона
Человек века
Сегодня Евгению Максимовичу Примакову исполнилось бы 90 лет
Евгений Примаков не любил свои юбилеи. Пять лет назад нам пришлось долго его уговаривать, чтобы посвятить 85-летию Максимыча большую публикацию в «Российской газете».

Так случилось, что это интервью стало последним. Как завещание. О том, что надо выстраивать отношения с Украиной, о горячих точках мира, о новой экономике России. И в последней статье в январе 2015 года — много того, что еще предстоит осмыслить заново уже с поправкой на наши дни. Как и многие другие статьи, которые более десяти лет публиковал в «Российской газете» Евгений Примаков после своих выступлений в «Меркурий-клубе».

В этом специальном выпуске «РГ» мы собрали статьи и интервью Евгения Максимовича, которые удивительно актуальны сегодня.

И еще в этом выпуске есть стихи — их сборник вышел накануне 90-летия Евгения Примакова. Уговорить его опубликовать их в газете тоже было не-легким делом. Но несколько раз нам это удавалось.

Сегодня, благодаря книге, их больше. А на сайте «РГ» можно послушать песни, написанные на стихи Примакова. И услышать, как поет сам Евгений Максимович вместе с Иосифом Кобзоном: «Если я заболею, я к врачам обращаться не стану...»

Мы собрали все вместе — эту песню, стихи, статьи и интервью, чтобы помочь понять и почувствовать Примакова не только мудреца, талантливого экономиста, политика, руководителя, но и человека, который любил. Свою страну, семью, друзей. И как мы все поздравляли бы его сегодня с новым юбилеем!
О РОССИИ СЕГОДНЯ
Не просто работать, а знать во имя чего
Давайте обратим свой взор в будущее, на определение экономического маневра
Евгений Примаков: Давайте не сосредотачиваться на критике прошлого, а обратим свой взор в будущее, на определение маневра выхода из тяжелой экономической полосы
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Люди говорят: уходит время. Время говорит: уходят люди. Давайте же успевать ценить и то, и другое
Он чувствовал нерв времени
Сергей Катырин: "Новогодние" статьи Примакова актуальны и сегодня
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Витте, Примаков, Трамп
Александр Дынкин: Примаков был первым премьером, который сумел сбалансировать федеральный бюджет новой России
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Идеи дороже денег
Евгений Примаков: Человеческий капитал выходит на первый план
Исповедую оптимизм
О "горячих точках", "холодной войне" и новой экономике
Нам нужны стабильность и безопасность
Войдет ли в историю 2005 год как переломный
Разворачивать самолет допустимо тогда, когда другая сторона принимает решения, противоречащие нашим национальным интересам
Достижения не должны заслонять проблемы
Несомненно, актуальна нужда в обновлении, развитии с учетом мировых достижений
Важнейшая проблема экономической политики
Лишь четыре региона смогли сами обеспечить свои расходы
Если человек богатый и не хочет ни копейки отдать для того, чтобы другие были чуть-чуть более благополучны, - я этого не понимаю
Немного личного
Он умел любить, дружить, быть сильным и нежным. Все это - в воспоминаниях друзей, в запечатленных на фото из семейного альбома мгновениях и, конечно, стихах Евгения Примакова
Выкарабкиваясь, решая оперативные задачи, надо держать в голове завтрашний день. Тогда кризис станет не только лихорадкой, но и катарсисом