Человек века

Сегодня Евгению Максимовичу Примакову исполнилось бы 90 лет
Евгений Примаков не любил свои юбилеи. Пять лет назад нам пришлось долго его уговаривать, чтобы посвятить 85-летию Максимыча большую публикацию в «Российской газете».
Так случилось, что это интервью стало последним. Как завещание. О том, что надо выстраивать отношения с Украиной, о горячих точках мира, о новой экономике России. И в последней статье в январе 2015 года — много того, что еще предстоит осмыслить заново уже с поправкой на наши дни. Как и многие другие статьи, которые более десяти лет публиковал в «Российской газете» Евгений Примаков после своих выступлений в «Меркурий-клубе».
В этом специальном выпуске «РГ» мы собрали статьи и интервью Евгения Максимовича, которые удивительно актуальны сегодня.
И еще в этом выпуске есть стихи — их сборник вышел накануне 90-летия Евгения Примакова. Уговорить его опубликовать их в газете тоже было не-легким делом. Но несколько раз нам это удавалось.
Сегодня, благодаря книге, их больше. А на сайте «РГ» можно послушать песни, написанные на стихи Примакова. И услышать, как поет сам Евгений Максимович вместе с Иосифом Кобзоном: «Если я заболею, я к врачам обращаться не стану...»
Мы собрали все вместе — эту песню, стихи, статьи и интервью, чтобы помочь понять и почувствовать Примакова не только мудреца, талантливого экономиста, политика, руководителя, но и человека, который любил. Свою страну, семью, друзей. И как мы все поздравляли бы его сегодня с новым юбилеем!
Выкарабкиваясь, решая оперативные задачи, надо держать в голове завтрашний день. Тогда кризис станет не только лихорадкой, но и катарсисом
СПЕЦВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: Редактор: Татьяна Панина Научный консультант: академик РАН Александр Дынкин Выпускающий редактор: Нина Фокина Фоторедакторы: Виктория Сим, Олег Прасолов Редакторы электронной версии: Никита Лашкул, Эльмира Аширова
В проекте использованы фотографии из личного архива Евгения Примакова, РИА Новости, ТАСС и "Российской газеты"