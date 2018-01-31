Кадровый голод: Россия через 10 лет останется без IT-специалистов

Через 10 лет российская экономика будет дополнительно нуждаться в двух миллионах IT-специалистов. Причем это касается не только разработчиков программного обеспечения, но и аналитиков, дизайнеров, системных администраторов, специалистов по базам данных, менеджеров продуктов... Как утолить кадровый голод? Для этого вузам и ссузам уже сейчас нужно дополнительно набирать по 40 тысяч студентов-айтишников ежегодно. Таковы результаты исследования, проведенного Фондом развития интернет-инициатив.

Специалисты "мониторили" более 100 источников информации по состоянию отрасли. Среди них - исследования крупнейших вузов и IT-компаний, статистика Росстата, Минобрнауки, Минкомсвязи... По данным 2016 года, в России насчитывалось 1,9 млн IT-специалистов. Это примерно 2,4% от всего занятого населения страны. Для сравнения: в США, Германии, Великобритании этот показатель держится на уровне 4,2%.

"Чтобы достичь этой планки, в России в ближайшие 10 лет должны появиться дополнительно 2 млн IT-специалистов. Сейчас среднее профессиональное и высшее образование "приводит" в экономику только 60 тысяч IT-специалистов в год. Чтобы конкурировать с Западом в области технологий, дополнительный набор на IT-специальности должен составить минимум 40 тысяч человек в год", - говорится в исследовании.

Понятно, что проблема не только в кадрах: тут нужно учитывать особенности экономической, геополитической ситуации, нужно понимать, как удержать лучших специалистов в стране. И все-таки, два миллиона... Реально ли выполнить такой "план"? Где взять столько абитуриентов? По мнению экспертов ФРИИ, для этого нужно нацеливать школьников на профессии, востребованные цифровой экономикой. Тогда и процент выпускников российских вузов, работающих по специальности, увеличится (сейчас он составляет 61%).

"На самом деле рынок IT очень сегментирован, технологии, используемые в разработке программного обеспечения, очень разные. Нельзя сказать, что "не хватает программистов". Все немного сложнее, - говорит директор школы бакалавриата Института радиоэлектроники и информационных технологий РтФ УрФУ Илья Обабков. - С одной стороны, компаниям нужны узкие профили. Например, не просто Web-разработчик, а специалист по JavaScript, использующий специализированные библиотеки и имеющий опыт разработки для мобильных платформ. С другой, нужны люди, способные решать сложные комплексные задачи, переучиваться, работать в команде. При этом сильные "игроки" ведут массовый набор на множество вакансий, а небольшие технологические компании точечно ищут конкретного специалиста".

Крупные работодатели сами готовят специалистов под свои запросы: открывают собственные школы, курсы, участвуют в разработке учебных планов для вузов, создают базовые кафедры на базе своих подразделений. Например, Яндекс сотрудничает с Высшей Школой Экономики, МФТИ, СПБГУ, Mail.ru Group - с МГТУ им. Баумана. Поэтому проблема дефицита "рядовых" программистов для таких компаний не стоит. Гораздо выше потребность в специалистах с уникальными навыками, которые можно получить далеко не в каждом вузе.

"Редкая и очень востребованная специальность - data scientist. Это аналитик и программист в одном лице, который умеет работать с данными, - рассказала "РГ" руководитель службы академических программ Яндекса Евгения Куликова. - Такие технологии могут быть полезны в самых разных сферах: например, физики из ЦЕРН используют их для исследования свойств редких частиц в большом адронном коллайдере - data scientists работают с такими проектами".

Академической программе даже самого продвинутого вуза трудно угнаться за новыми технологиями. Это объективная проблема. И здесь важно, чтобы студент вовремя корректировал свои знания, опираясь на передовые разработки. Не так давно на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики был запущен проект Data Culture. Зачем он нужен? Например, для того, чтобы студенты-"менеджеры" в будущем смогли ставить точные задачи аналитикам, программистам и другим "прикладным" специалистам. А те, в свою очередь, смогли бы оперативно строить модели, использовать современные инструменты для разработки продуктов. В 2017 году эта концепция уже охватила большую часть программ бакалавриата университета.

"Число обучающихся на IT-направлениях растет с каждым годом. Но уровень подготовки на разных образовательных программах даже в пределах одного университета может сильно различаться, - говорит Илья Обабков. - У нас нет единых объективных методик, позволяющих определить, какие компетенции были у поступающего на "входе" и какие появились у него на "выходе", и, что особенно важно, как на это повлиял университет. Как изменить ситуацию? Важно создавать систему индивидуальных образовательных траекторий и проектной работы для студентов, формировать при поддержке компаний профессиональную экосистему вокруг университета. Кроме того, неплохо было бы создать систему специализированных IT-колледжей, где срок обучения был бы меньше, а формируемые компетенции соответствовали бы требованиям рынка".

Как привлечь больше абитуриентов на IT-специальности? Выход только один: работать со школами. Тот же Яндекс запустил программу Яндекс.Лицей для учеников 8-9 классов в 19 городах России. С IT-сферой ученики знакомятся на примере Python. Это один из самых популярных в мире языков программирования, который легко освоить и который применяется в самых разных сферах, начиная с YouTube и заканчивая проектами NASA. А Фонд развития интернет-инициатив запускает в регионах программу "Преобразование", которая поможет учителям создавать новые IT-проекты вместе с учениками. Уже в феврале в Ярославской области выберут сотню лучших педагогов, которые после специального обучения смогут вести образовательные курсы по созданию стартапов для детей от 14 лет.

Мнение

Андрей Андрюшков, декан Инженерной школы Московского политехнического университета:

IT-специальности (а это группы "информатика и вычислительная техника", "информационная безопасность", "компьютерные и информационные науки" и ряд других) - одни из самых востребованных в высшем образовании. Проходной балл по ним растет каждый год. При этом в среднем на треть в год увеличивается и количество бюджетных мест по этим направлениям.

И в то же время указанная авторами исследования цифра - (17% поступающих на IT-специальности от всего количества абитуриентов) - это явное следствие того, что многие школьники очень слабо ориентируются в структуре современной занятости. Они ищут вуз, диплом, а не профессию. При этом большинство профориентационных тестов в школах - это анализ интереса, предрасположенностей, но не знакомство с тем, что значит быть профессионалом. Поэтому сейчас нужно активно создавать каналы связи детей с реальным миром. Элементы этой системы уже появляются: Олимпиада Национальной технологической инициативы, на которой дети решают задачи по прорывным технологическим направлениям, причем в формате двух- и трехдневных соревнований; образовательная программа "Большие вызовы", которая проходит в июле в сочинском "Сириусе". Это уже прямое вовлечение школьников в решение практических задач от инновационных компаний страны.