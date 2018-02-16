Обвиненный в домогательствах актер исчез с постера "Смерти Сталина"

Нет оскандалившегося актера - нет проблемы: похоже, истеричную атмосферу, спровоцированную бесконечными секс-скандалами в Голливуде, все-таки не зря сравнивают с социальными явлениями, характерными для тоталитарных обществ. Подтверждение адекватности подобных сопоставлений, совершенно изумительное в своей ироничности, предоставили американские прокатчики небезызвестного британско-французского фильма "Смерть Сталина".

Портал The Wrap обратил внимание на то, что с официального постера картины исчез портрет американского комика Джеффри Тэмбора в образе Георгия Маленкова, ранее находившийся в ряду с остальными главными действующими лицами. Что любопытно, новый постер, где Тэмбора заменили на Андреа Райзборо, сыгравшую Светлану Аллилуеву, появился спустя несколько часов после того, как стало известно: Тэмбор покинул команду сериала "Очевидное", в котором играл главную роль в течение четырех лет, из-за обвинений со стороны коллег в домогательствах - трансгендера Ван Барнс и актрисы Трейс Лисетт.

Сам Тэмбор, чей персонаж в сериале, кстати, транссексуален, обвинения возмущенно отвергает. Однако механизм всеобщего порицания уже запущен: воспроизведя известную практику сталинской эпохи, продюсеры "Смерти Сталина" решили избавиться от изображений ставшего теперь опальным актера. Сцены с его участием, вероятно, в фильме все же вынужденно останутся, так как заменить его на Кристофера Пламмера, как было с другим врагом голливудского народа Кевином Спейси, уже нет никакой возможности.

Отмечается, что оба постера были в свое время утверждены создателями, но вариант с Тэмбором, создававшийся изначально для Великобритании, до вчерашнего дня был единственным, распространявшимся в Северной Америке.

Кстати, на версии без Тэмбора также отсутствует британец Майкл Пэйлин, участник легендарной комик-труппы "Монти Пайтон", исполнивший роль Вячеслава Молотова. Вместо него постер, пародирующий знаменитый советский плакат "Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина!", украшает лицо другого представителя Альбиона - Саймона Рассела Била, изобразившего Лаврентия Берию. 74-летний Пэйлин пока в домогательствах и изнасилованиях не обвинялся, так что его замена, очевидно, связана с незначительностью роли в гротескной комедии.