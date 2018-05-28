Рекордный урожай зерновых необходимо реализовать, в том числе и наращивая экспортные поставки. А чтобы устранить ненужные препятствия, минсельхоз предлагает еще как минимум на год - до 1 июля 2019 года - освободить поставки пшеницы от таможенных пошлин, попросту их обнулив. Эксперты приветствуют такое решение, но считают, что ограничения должны быть сняты бессрочно.

Несмотря на высокие темпы экспорта, значительные накопленные запасы оказывают давление на внутренний рынок, отмечают специалисты ведомства, объясняя необходимость сохранения нулевых вывозных таможенных пошлин на пшеницу. "На конец сезона 2017-2018 года прогнозируются рекордные переходящие запасы зерна в объеме около 18,5 миллиона тонн (на 1 июля прошлого года - 15,4 миллиона тонн), - отмечается в пояснительной записке к проекту документа, опубликованного для общественного обсуждения. - Таким образом, требуется дополнительный вывоз зерна на экспорт".

В этом году Россия сможет отправить за границу более 38 миллионов тонн пшеницы

Кроме того, в будущем сезоне прогнозируется производство зерновых в объеме не менее 110 миллионов тонн. То есть наши сельхозпроизводители вполне смогут обеспечить страну зерном для внутреннего обеспечения. Более того, в нынешнем сезоне экспортный потенциал оценивается в объеме более 50 миллионов тонн зерна, в том числе пшеницы - более 38 миллионов тонн.

В итоге министерство подготовило проект постановления "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе", в части продления срока действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2019 года.

"Такое решение было вполне ожидаемым. Но необходимо заметить, что нулевую ставку вывозной пошлины необходимо отменять совсем, - пояснил в беседе с "Российской газетой" директор аналитического центра компании "СовЭкон" Андрей Сизов. - Если государство планирует поддерживать рост аграрного экспорта, надо четко заявить о том, что никаких ограничений не будет вообще". Аналогичную точку зрения разделяет и замглавы Российского зернового союза Александр Корбут. "Все вводимые ограничения показали свою неэффективность", - отметил он. Кроме того, даже нулевая пошлина действует негативно на настроения производителей. Если даже льготы продлеваются, то нет никаких гарантий, что они могут быть и отменены. "Между тем производство в сельском хозяйстве - процесс долгосрочный, рассчитанный как минимум на несколько лет вперед, - напоминает эксперт. - Так что производитель лишний раз задумается, стоит ли ему вкладываться в развитие производства, когда пошлины пересматриваются ежегодно".

Тем временем, согласно оперативным данным на 23 мая, которые опубликовала ФТС РФ, из нашей страны за рубеж уже поставлено порядка 48 миллионов тонн зерна, что на 46 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт той же пшеницы составил уже более 37 млн тонн, что на 47 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года. Так что может оказаться, что даже эти оптимистичные прогнозы по экспорту пшеницы придется в скором времени пересматривать. И тогда минсельхозу могут потребоваться новые инструменты для стимулирования экспорта.