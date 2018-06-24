В группе G с фаворитами все более-менее ясно, и в первом круге это подтвердилось. Бельгийцы тогда разгромили симпатичную, но заметно более слабую команду Панамы, а англичане, пусть и со скрипом, но одолели Тунис. В этом туре они обменялись соперниками.

Бельгия уже сыграла с Тунисом, одержав предсказуемую победу, а Англия на стадионе "Нижний Новгород" померится силами с Панамой.

В первой игре подопечные Гарета Саутгейта, прямо скажем, совсем не впечатлили. Пропустили с пенальти, забили победного "дурака" в самом конце игры, а перед этим пару раз вполне могли получить еще один мяч в свои ворота.

Пора наследникам чемпионства-1966 взять себя в руки и показать всем - и в первую очередь самим себе, - что они сюда приехали на чемпионат мира в Россию не только для того, чтобы по-новому открыть для себя нашу страну и поплавать на надувных единорогах.

Тем более что если и есть более подходящий для этого соперник, чем Тунис, то это - Панама. Впереди - игра с Бельгией, и очки терять представители Альбиона себе позволить не могут.

Матч начнется в 15:00 мск.