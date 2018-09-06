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06.09.2018 20:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Аксенов назвал главную причину ухудшения экологии на севере Крыма

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает главной причиной ухудшения экологической обстановки в Армянске перекрытие Украиной Северо-Крымского канала, который был построен в советские годы для снабжения пресной водой северной и восточной частей полуострова. Из-за отсутствия воды кислотный накопитель "Крымского титана" стал пересыхать, и опасные вещества попали в атмосферу.

В Крыму прогнозируют кислотные дожди из-за испарений на химзаводе

- Главной причиной ситуации в Армянске стала водная блокада со стороны Украины, которая сама по себе является актом терроризма, - написал глава РК на своей страничке в Facebook.

Он также отметил, что в Херсонской области Украины "экологическая обстановка намного хуже, чем в Армянске".

Аксенов также отреагировал на предложение президента Украины Петра Порошенко вывезти детей из Армянска в Херсонскую область.

- Пусть сначала вывезут детей из населенных пунктов с украинской стороны, как мы вывезли детей из Армянска, - написал он.

Напомним, в конце прошлой недели был назван источник кислотных испарений, зафиксированных в Армянске, - пруд-кислотонакопитель предприятия "Крымский титан" площадью 42 квадратных километра. Из-за продолжительной жары впервые в истории водоем пересох, что, по предварительным данным, и стало причиной ЧП. Чтобы ликвидировать испарения в водоем начали заливку семи тысяч кубометров воды, однако это не помогло - в ночь на 4 сентября было зафиксировано превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида в атмосфере.

Власти полуострова приняли решение приостановить работу предприятия на две недели. Сейчас ведется плановая остановка производства, которая завершится 9 сентября. Кроме того, изучаются способы подачи воды в пересохший пруд. До перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году в резервуаре находилось порядка 30 миллионов кубометров воды. Чтобы восполнить такой объем водой из Каркинитского залива, придется провести 10-километровый водопровод. По предварительным оценкам, строительство и закачка воды могут занять до пяти месяцев.

Также рассматривается вариант с обработкой поверхности кислотонакопителя специальным составом. Сейчас химики определяют необходимый состав вещества.

В связи с ЧП из Армянска и сел Перекоп, Пятихатка и Филатовка вывезли детей дошкольного и школьного возрастов. Всего около трех тысяч детей. Все они распределены по санаториям.

Следственный комитет РФ квалифицировал экологическое ЧП по части 1 статьи 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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