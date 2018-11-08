Прокуратура обязала калининградские власти закрыть программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в среду обитания) для бездомных собак. Точнее, убрать последнюю ее часть и содержать животных в специальных приютах. Однако зоозащитники опасаются, что такой отказ приведет к возрождению "живодерен"- мест, где собак содержали короткое время без всякого ухода, а затем уничтожали.Можно ли снизить численность бездомных животных гуманными методами, соблюдая при этом интересы человека, выясняла корреспондент "РГ".

Стаи вернулись

Программа ОСВВ действует в Калининградской области три года. В 2016 году по принципу ОСВВ отловили 3,2 тысячи животных, областной бюджет выделил на эти цели 9,1 миллиона рублей. В 2017 году объем финансирования составил 18,2 миллиона рублей, количество собак увеличилось до 4,6 тысячи. Животных, ставших "участниками" программы, можно узнать по специальной бирке на ухе.

По словам зоозащитников, стерилизованным и привитым собакам проще найти новых хозяев. Взрослых псов, уже побывавших у ветеринара, забирают домой охотней, чем их абсолютно диких сородичей. Однако пристроить удается не более 20-30 процентов беспризорников. Остальных возвращают в среду обитания - то есть в то место, где произошел отлов. Неудивительно, что многие жители региона, которые успели отвыкнуть от собачьих стай, оказались не рады зубастым "соседям".

- В городе Правдинске, где я живу, в последние месяцы появилось много агрессивных бездомных животных, и в основном это стерилизованные собаки с бирками, - рассказывает редактор правдинской газеты "Верный путь" Светлана Герне. - Животные начали нападать на людей, в том числе на детей. Я сама мама трех несовершеннолетних. Разумеется, мне хочется, чтобы они могли ходить в школу, гулять, не рискуя встретить стаю диких собак. Я даже написала обращение в прокуратуру, но ситуация пока не изменилась.

Приютам быть

Подобных жалоб, как отмечают в прокуратуре региона, в текущем году было немало. Участились и обращения в полицию, связанные с нападением лохматых беспризорников на людей. В отдельных муниципалитетах речь идет о нескольких десятках инцидентов.

Сотрудники надзорного ведомства изучили региональный закон "Об организации проведения на территории Калининградской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных". И пришли к выводу, что шестая статья, в которой говорится о возврате четвероногих в места прежнего обитания, противоречит федеральному законодательству. В частности, Конституции РФ и федеральному закону "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", которые гарантируют россиянам право на благоприятную окружающую среду.

Прокуратура направила в региональную думу протест на шестую статью. Обсуждения длились около года, но в результате депутаты удовлетворили протест.

- Федеральное законодательство предусматривает решение вопроса, связанного с регулированием численности безнадзорных животных, путем единства двух действий - отлова и содержания, - комментирует ситуацию старший помощник прокурора Калининградской области Ирина Ивонинская. - Именно по такому пути начиная с 1 января 2019 года должна пойти Калининградская область. Конечно, на организацию собачьих приютов потребуется выделять из регионального бюджета более значительные средства, чем те, что тратились на стерилизацию и вакцинацию животных. Однако иного выхода нет. Эвтаназия животных негуманна, в региональном законе она предусмотрена только в исключительных случаях. К примеру, если собака неизлечимо больна или если она напала на человека. Здоровых особей умерщвлять нельзя, но и возвращать их на улицы тоже. Прокуратура будет следить, чтобы оба эти условия выполнялись при внедрении новых принципов обращения с безнадзорными животными.

На организацию собачьих приютов потребуется выделять гораздо больше денег, чем тратилось на стерилизацию и вакцинацию животных

Светлана Герне поддерживает идею создания приютов. По ее мнению, это важно не только с точки зрения безопасности жителей региона, но и с точки зрения отношения калининградцев к животным.

- Я люблю собак, с удовольствием ухаживаю за алабаем, который живет в нашем доме, - продолжает Светлана. - Надеюсь, что проблема собачьих стай в ближайшее время будет решена, и страх за собственное здоровье, за здоровье детей не перерастет у жителей нашего региона в негативное отношение ко всем животным.

Больно дорого

Зоозащитники, впрочем, опасаются, что калининградские власти не станут выделять деньги на гуманное содержание собак в приютах, ведь речь идет об очень внушительных суммах. Только на корм и средства от клещей для одного животного среднего размера придется ежегодно тратить около 20 тысяч рублей. Стерилизация и вакцинация одного четвероногого друга, для сравнения, обходилась бюджету в прошлом году примерно в четыре тысячи.

- А ведь еще нужны новые вольеры, - рассуждает глава региональной общественной организации помощи бездомным животным "Дружок" Галина Головко. - Качественный вольер на двух-трех собак стоит 50-60 тысяч рублей. Строить более дешевые нет смысла - придется либо ежемесячно вкладываться в ремонт, либо ловить сбежавших животных. В рамках программы ОСВВ собак прививали только от бешенства, но в приютах питомцев необходимо прививать от энтерита, чумы, лептоспироза и других болезней, чреватых эпидемиями. Это тоже затраты, как минимум 650 рублей на одну прививку в год. Добавьте сюда расходы на электричество, воду, отопление, оплату труда персонала. Как показывает мой опыт, один человек может ухаживать максимум за 50 собаками - и то если он готов работать ежедневно 15 часов с одним перерывом на обед.

По словам Галины Головко, в период ЧМ - 2018, когда бездомных собак необходимо было убрать с улиц, регион выделял на содержание одного животного в приюте 54 рубля в сутки. В месяц набегало 1600 рублей - примерно столько стоит корм и средства от клещей.

- Чтобы покрыть все расходы, эту сумму придется увеличить в несколько раз, - продолжает Галина Головко. - Но и я, и все мои коллеги, которые организовали в Калининградской области около 20 приютов, очень надеемся, что регион все-таки не вернется к "живодерням". И что надзорные органы, которые выступили против программы ОСВВ, будут следить, чтобы с животными в новых условиях обращались гуманно.

Кстати

Бездомная собака, по оценкам специалистов, живет в городской среде от трех до пяти лет. Именно в такой короткий срок можно было бы решить проблему собачьих стай с помощью ОСВВ, если бы хозяева не выгоняли на улицу надоевших питомцев и не выкидывали их щенков.

- В Германии, к примеру, давно уже чипируют всех домашних животных. А хозяева, питомцы которых превратились в беспризорников, платят огромные штрафы. Решена там и проблема ненужных щенков. Если вы хотите, чтобы ваша собака могла иметь потомство, нужно купить дорогостоящий сертификат. И вряд ли человек, вложивший деньги в приплод, потом выкинет малышей на улицу. Я не говорю о том, что нам нужно на сто процентов копировать немецкий опыт. Но то, что нашей стране необходим федеральный закон об ответственном обращении с домашними животными, несомненно. В противном случае ни ОСВВ, ни приюты, даже самые гуманные, проблему бездомных животных не решат, - подводит итог Галина Головко.