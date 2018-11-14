Верховным правителем России и гарантом временной конституции стал Александр Колчак.

За 46 лет Александр Колчак успел поучаствовать в событиях, которых бы хватило на несколько жизней. Фото: GettyImages

Произошло это 18 ноября 1918 года в Омске, куда адмирал прибыл из США как частное лицо в штатской одежде. Путь был долгий: ехал через Японию, Шанхай, Сингапур, Харбин и Владивосток.

Строго говоря, Колчак в Омске был проездом, его путь лежал на Дон: воевать с красными под знаменами Деникина. Но жизнь распорядилась иначе, Колчак дал себя уговорить принять самую необычную в истории нашего государства должность.

Это было форменное двоевластие: советское правительство возглавлял Ленин, занимавший резиденцию в Московском Кремле. Но власть Советов тогда никто в мире не признавал.

Да как и Колчака в Омске.

Мир ждал, чьей победой завершится Гражданская война, уничтожавшая население и экономику еще вчера великой империи.

На восточном троне

Совершенно непонятно, кто придумал эту странную должность. "Правители" в нашей истории были. Но это скорее была должность регента при законном наследнике престола - пока царь несовершеннолетний. У Александра Васильевича Колчака никаких оснований "держать трон" для законных наследников Романовых не имелось. Во-первых, возвели его на "восточный трон" наследники февральской революции. То есть те, кто скинул царя.

Во-вторых, как только войска Колчака взяли Урал, то выяснилось: император Николай II и его семья мертвы. Законных престолонаследников в России нет.

В письме в Париж своей жене Софье Колчак верховный правитель писал: "Я не являюсь ни с какой стороны представителем наследственной или выборной власти. Я смотрю на свое звание как на должность чисто служебного характера". И советовал не тешить себя иллюзиями о каком-то особом статусе "жены Верховного Правителя"... Хорошо написано: трезво и самокритично. Но почему-то написал оба слова с большой буквы...

Неизвестно, что нас бы ждало, если бы войска Колчака соединились с армиями Деникина и взяли Москву. Конституционная монархия с новой царской династией? Продолжение Февральской революции? Или придумали бы еще что-то, например, верховное правительство с наиверховнейшим суперправителем?..

Впрочем, надо сделать скидку на эпоху. Время было сказочное, история писалась в режиме онлайн. Не жизнь, а фантастика. За сюжетами в Россию тогда приезжал легендарный писатель-фантаст Герберт Уэллс, встречался с Лениным. Именно тогда французские войска захватили пол-России, а против колчаковской армии сражался бравый солдат Швейк.

Французская армия свергла советскую власть, но бравый солдат Швейк был на нашей стороне

...Да, я знаю, что сейчас подумал продвинутый читатель. Отвечаю: нет, автор этих строк - не резидент Comedy Club. Не делайте поспешных выводов. Все было: и французы, и Швейк. А не будь взбунтовавшегося Чехословацкого корпуса, который контролировал огромные территории на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, раньше бы закончилась кровопролитная Гражданская война. Да и верховный наш правитель Колчак не был бы казнен в возрасте 46 лет...

Впрочем, давайте по порядку.

Швейк - вождь бурятов

Откуда у нас объявились чехословаки? Все просто: во время Первой мировой они были подданными Австро-Венгерской империи и воевали против нас. При этом Австро-Венгрию ненавидели и обычно сразу сдавались русским в плен. Иногда сразу полками, без боя. Из пленных создали дивизию, планировалось использовать ее против немцев. Деньги на это дала наша союзница Франция. Потом дивизия стала корпусом в 39 тыс. штыков. Французы приставили к корпусу своего генерала, а затем включили в свою армию.

На фронт его не бросили: Россия вышла из войны. Чехословаков решили отправить во Францию, но тут возмутилась Германия: ей не нравилась перспектива усиления французской армии. Пришли к компромиссу: корпус все-таки отправили в Европу, но через Дальний Восток. При этом советская власть попыталась их разоружить. Схема была такой: каждый эшелон сдает оружие и пушки, а для собственной безопасности им оставляют роту с винтовками (300 патронов на ствол) и пулемет Максим (1200 патронов). И - айда по домам.

Чехословаки сначала согласились. А затем заподозрили неладное: а что как их пошлют не во Владивосток, а под конвоем в Германию? С которой большевики заключили сепаратный мир.

Корпус взбунтовался. К тому времени 63 эшелона растянулись от Пензы до Владивостока. Общая численность составляла 36 500 штыков. Троцкий издал истеричный приказ: безоружных чехов не трогать, считать братьями, вооруженных - расстреливать на месте.

Идея была так себе. Разоружили не большевики чехословаков, а как раз наоборот. Результат: советская власть пала от Пензы до Владивостока. Ну а поскольку чехословацкий корпус был частью французской армии, то... Наполеон меньше захватил. Можно было бы считать это историческим курьезом, но ничего курьезного тогда не было. Была война: страшная, кровавая, без чести и совести.

Позже взойдет звезда Михаила Тухачевского, который разгромит и Колчака, и чехов. Но это будет через год. Тухачевский, в прошлом царский офицер, получит славу одного из лучших командиров Красной армии, дослужится до звания маршала Советского Союза и проживет до 1937 года. ...

Верховный с бойцами. Парадокс: адмирал Колчак воевал на суше, Деникин уводил флот из Севастополя. Фото: GettyImages

Кстати, некоторая часть чехов перешла на сторону Красной армии. В их числе Ярослав Гашек, создатель образа бравого солдата Швейка. Литературный Йозеф Швейк впервые появился в довоенном рассказе писателя. А когда Гашек сидел на гауптвахте в Киеве (он был не дисциплинированнее своего героя), то написал повесть о Швейке. Знаменитый роман создавал позже: в 1921-1923 годах. Многие персонажи - реальные люди Чехословацкого корпуса. Гашек даже фамилий не менял.

Сам Ярослав Гашек в Красной армии служил комиссаром и командиром, был редактором трех газет: на немецком, венгерском и... бурятском.

Также у него была особая миссия: призывал чехов и словаков вступать в Красную армию. За это суд Чехословацкого легиона выдал ордер на его арест, объявив предателем чешского народа.

Свои сдали

Если разделить жизнь Александра Васильевича Колчака на две части, то получится контрастный образ: до и после трона верховного правителя России. До - это невероятная история жизни романтика, путешественника, ученого-первооткрывателя, отважного офицера и незаурядного адмирала.

А вот в Сибири правитель Колчак оставил неоднозначную память. Жестокий, нервный, истеричный. Пытался собрать налоги за прошлые годы, словно и в самом деле возомнил себя царем. Его войска жгли села, брали заложников, казнили и пороли несогласных. Впрочем, лютовали обе стороны. Рушились устои, разваливался привычный мир...

Даже проиграв сражения Тухачевскому, Колчак мог уйти через Монголию в Китай и там начать формировать дивизии. Готовить новые походы-реванши. Но сначала его предали свои: солдаты и офицеры личного конвоя. А затем чехословаки с согласия французского генерала передали адмирала советской власти. Взамен их пропустили в желанный Владивосток.

Поступок иуд. Но эпоха благородства уже была позади.

В той истории был еще один фигурант: золотой запас Российской империи, который контролировал Колчак. Очень сложная и запутанная эпопея, 200 тонн золота в слитках до сих пор ищут.

Считается, что адмирала Колчака расстреляли 7 февраля 1920 года. Как и в случае с расстрелом царской семьи, не удается найти документальных свидетельств: то ли подсказали из Москвы, то ли это была местная инициатива. Казнен был без суда - по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

Сегодня историки, писатели и режиссеры вынуждены что-то домысливать, придумывая последние слова Колчака. Это важно: как он вел себя во время казни. Сейчас кто-то скажет: да я же знаю! Где-то видел! Правильно, в кино: фильм "Адмиралъ". Константин Хабенский держался молодцом.

Фото: GettyImages

А очевидцы казни Колчака дневников не оставили. Хотя есть их воспоминания "для потомков". Но искать правду в таких источниках - занятие бессмысленное. Хотя в Иркутске сохранили тюремную камеру, где держали Колчака, но нет ясности, где его казнили. В тюрьме? На берегу реки?

Пролить свет на это мог бы, кстати, Ярослав Гашек. Хотя он приехал в Иркутск через 4 месяца после расстрела Колчака, но мог что-то знать, поскольку был значительной фигурой: комиссаром политуправления армии, депутатом городского совета. К сожалению, не пролил. После Гражданской войны вернулся в Чехию, чудом избежал тюрьмы (за двоеженство), тяжело болел и в 1923 году умер. О Колчаке воспоминаний не оставил. Возможно, просто не успел. Он ведь даже похождения солдата Швейка не закончил.

...Да, а передать должность верховного правителя Колчак хотел Деникину. Не получилось. И больше в России правителей не было: случай первый и последний.

Из истории вопроса

В нашей стране высшую власть осуществляли: князья, великие князья, цари, императоры, председатели, секретари, генсеки и президенты. "Верховный правитель" - случай уникальный. То ли дело - наши соседи, у которых были "деспоты", "тираны" и "сатрапы". Это не ругательства, а официальные государственные должности: в Персии можно было работать сатрапом, в Греции - служить деспотом. В Сербии была женщина - деспотисса, которую церковь канонизировала.

Курьез

По свидетельству родственников Василия Чапаева, Ярослав Гашек служил в одной из его дивизий. И был лично знаком с легендарным Василием Ивановичем. Хорошо, что об этом факте не знали авторы анекдотов "про Чапая". Иначе бы Швейк (на рисунке) оказался в компании с Петькой и Анкой.

Конкретно

15 января 1918 года чехословацкий корпус официально стал автономной частью французской армии.

Выдав Колчака, чехи получили желаемое: в конце 1919 - начале 1920 года чехословацкий корпус начал эвакуацию из Владивостока. На суда погрузились 70 тыс. человек, хотя численность корпуса не превышала 50 тыс. штыков. За время боев обросли семьями.

Колчаку принадлежит фраза: "Демократия - это равенство тупого идиота с развитым и образованным человеком".

Успеху советской власти в Сибири способствовала активная пропаганда: сибирякам рассказывали, что Москва и Поволжье живут сыто и богато (это была ложь) и что там земли помещиков отданы крестьянам. В то время как Колчак так и не узаконил захват крестьянами помещичьей земли. Он лишь разрешил сибирякам пользоваться урожаем с такой земли.

Осенью 1919 года Колчак пригрозил начать боевые действия против войск США и Японии, которые вошли во Владивосток и потребовали вывести русских солдат из города. Колчак вскипел: Владивосток - русский город и таковым останется! Японцы и американцы конфликт замяли. Но Антанта ничего не забыла. Через несколько месяцев Колчака не стало.